Anche la giunta e il personale comunale di Ostra Vetere sono in isolamento

OSTRA VETERE – Contestualmente al caso della dipendente comunale di Ostra risultata positiva al tampone per coronavirus, dopo il sindaco, la giunta e il personale impiegato del municipio di piazza dei Martiri in isolamento, anche i colleghi del Comune di Ostra Vetere sono nella stessa situazione. I due episodi sono strettamente legati dal fatto che la dipendente comunale gestisce un servizio che i due Comuni svolgono in convenzione, motivo per cui sono state isolate le giunte e i dipendenti di entrambi i municipi.

A confermare lo stesso provvedimento è il sindaco Rodolfo Pancotti: «Abbiamo saputo dalla positività della dipendente mercoledì 11 marzo nel tardo pomeriggio, alle ore 19 circa e ci siamo subito attivati facendo stare a casa il personale. Il giorno dopo abbiamo svolto assieme al personale Asur tutti gli accertamenti da cui è risultato che tre hanno avuto con la dipendente solo contatti occasionali mentre altre sette persone li hanno avuti con maggiore frequenza e sono in isolamento fiduciario fino al 20 marzo».

Analogo provvedimento anche per quattro dei cinque assessori montenovesi – un componente della giunta era già assente per una normale influenza – e per il primo cittadino che guarda con ottimismo al futuro avendo già ben chiari in mente i passaggi per i prossimi giorni. «Ripartiremo non appena possibile, anche se alcuni dipendenti sono ancora operativi e la settimana prossima faremo la sanificazione dei locali comunali per ripartire più forti di prima».