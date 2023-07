Giovani, legalità, cultura e libri: le iniziative a Castelleone di Suasa

Nuovo incontro con ragazzi, genitori e forze dell'ordine per parlare di comportamenti, reati e conseguenze; intanto l'amministrazione comunale lancia il progetto per condividere la conoscenza tramite la lettura

CASTELLEONE DI SUASA – Affrontare i problemi dei giovani, ascoltare le loro necessità per tradurle poi in azioni amministrative concrete, o quanto meno in occasioni di confronto e dialogo tra istituzioni e cittadini. Questo il senso dell’iniziativa “Adolescenti oggi” andata in porto lo scorso 18 giugno a Castelleone di Suasa, dove si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e i genitori dei ragazzi per parlare delle loro esigenze e delle soluzioni a temi connessi col mondo giovanile.

Incontro da cui è scaturita l’esigenza di un ulteriore momento di dialogo e approfondimento tra genitori, ragazzi, istituzioni e con il coinvolgimento delle forze dell’ordine. Il nuovo appuntamento è stato fissato per domani, martedì 4 luglio, alle ore 21:15 al cinema Suasa: vi parteciperanno l’amministrazione comunale, la comandante della compagnia carabinieri di Senigallia Francesca Romana Ruberto e la Polizia Locale, oltre ovviamente ai ragazzi nati dal 2005 al 2012, castelleonesi e non dato che sono molti i giovani dei paesi limitrofi che frequentano Castelleone e ai loro genitori.

Si parlerà di regole del comportamento, di reati e delle conseguenze per eventuali atti di vandalismo, disturbo della quiete pubblica, uso e spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche di esigenze di spazi e iniziative per attrarre i ragazzi e coinvolgerli a livello culturale, sociale, e civico.

Sempre il Comune di Castelleone di Suasa ha poi dato vita al progetto “Prendi e lascia un libro” che si basa sulla condivisione gratuita di libri. Un modo per dare nuove opportunità a quei volumi messi in disparte in qualche scaffale, per evitare che vengano gettati e per diffondere cultura e conoscenza. Così nasce una biblioteca all’aperto, allestita nei giardini pubblici in piazza Principe di Suasa, tra il municipio e la scuola.

Un servizio completamente gratuito: l’unica regola per prendere un libro è lasciarne un altro. Si può trattare di qualsiasi libro, anche fumetti, tranne libri scolastici, enciclopedie o testi volgari. Non c’è alcuna registrazione e non vi sarà tracciabilità né del lettore né del libro.

L’idea progettuale dell’amministrazione comunale nasce durante l’anno scolastico 2019/2020 ma la pandemia legata al covid ha reso impossibile la sua realizzazione; il progetto è stato dunque rinviato anche gli anni successivi in base alle esigenze di programmazione scolastica ma trova invece spazio nell’A.S. 2022/2023. L’inaugurazione martedì 4 alle ore 18.

Nel frattempo l’AVIS (Associazione volontari italiani sangue) provinciale lancia il progetto “BookCrossing” invitando le sedi comunali a disseminare sul territorio bacheche contenenti libri con le stesse finalità del progetto “Prendi e lascia un libro”: motivo per cui l’Avis di Castelleone è entrata a far parte del progetto. Alla scuola secondaria di II° grado “Mancinelli” di Castelleone di Suasa (parte dell’Istituto comprensivo di Corinaldo), in particolare alla classe 2^, sotto la guida del docente di arte e immagine Mauro Sampaolesi, il compito di realizzare un murales scelto da un’apposita commissione tra cinque bozzetti presentati dagli stessi ragazzi; i restanti quattro saranno riprodotti in un segnalibro che l’Avis realizzerà prossimamente.