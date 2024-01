Giorno della Memoria: rispetto, consapevolezza e umanità nel messaggio ai giovani a Senigallia

SENIGALLIA – Presentate le iniziative per celebrare il Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio 2024. In realtà si tratta di un pacchetto di eventi che da giovedì 25 gennaio accompagneranno la città, le associazioni e soprattutto le scuole in un percorso storico-artistico fino a giovedì 1° febbraio. A promuoverle il comitato cittadino “Giorno della memoria”, istituito due anni fa dall’amministrazione Olivetti con voto unanime del consiglio comunale.

Lo scopo del comitato – di cui fanno parte il Comune, la Comunità ebraica di Ancona e di Senigallia, la Diocesi locale e la Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti – non è solo quello di tenere viva la memoria di ciò che è stato, che ovviamente è al centro della ricorrenza, quanto piuttosto attualizzarne il messaggio per rendere consapevoli i giovani. Con una precisazione, quella di tenere distanti gli ultimi fatti bellici tra Israele e Hamas che non c’entrano nulla con leggi razziali e campi di sterminio.

«Si porta avanti un programma educativo particolarmente ricco e importante – ha detto Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – forte di una collaborazione con la comunità ebraica, la diocesi e la scuola di pace che permette di estendere capillarmente il messaggio. E’ questo che vogliamo fare anche nei prossimi anni». Sinergia sottolineata anche dal vicesindaco e assessore alla cultura Riccardo Pizzi, che punta a scuole e associazioni per «coinvolgere le giovani generazioni».

«La memoria ha un valore molto importante, non solo quello di non dimenticare – è intervenuto don Davide Barazzoni, della Diocesi di Senigallia – ma anche quello di educare i giovani, sapendo tradurre il messaggio nella realtà delle cose. Il male si muove proprio nel non detto, nel privare delle libertà, nell’imbavagliare: non è una cosa improvvisa, ma un fenomeno progressivo – ha ammonito – e metodico». Da qui l’appello quindi al dialogo e alla collaborazione per dare una prospettiva per il futuro dei giovani.

Seppure il tema possa porre il fianco a polemiche e strumentalizzazioni, la volontà del comitato cittadino Giorno della Memoria è quello di rimanerne distanti. Anzi, «l’invito – ha evidenziato Remo Morpurgo, vice presidente Comunità ebraica di Ancona – è quello di cercare quell’elemento comune che ci unisce agli altri, ognuno con il suo ricordo familiare, personale, comunitario della storia e dei fatti avvenuti. Non un appello retorico, ma un coinvolgimento vero, profondo».

Coinvolgimento che parte dalle scuole del territorio: tutti gli istituti cittadini sono stati invitati a partecipare alle iniziative, a riflettere sul valore del messaggio e a veicolarlo facendolo proprio. Studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado daranno vita a interviste, lettere, video, podcast, letture sul valore dell’amicizia, dell’umanità, della diversità, del rispetto, come illustrato in conferenza stampa da Lorenzo Savini, dirigente scolastico del liceo Medi; Federica Spinozzi, docente della scuola Mercantini in rappresentanza dell’istituto comprensivo Senigallia nord-Giacomelli; Paola Pancotti per l’istituto comprensivo Marchetti-Senigallia e Fabrizio Chiappetti per l’istituto Senigallia centro-Fagnani.

Da sinistra Fabrizio Chiappetti, Lorenzo Savini, Federica Spinozzi e Paola Pancotti in rappresentanza di alcune scuole di Senigallia Remo Morpurgo

Di seguito le iniziative promosse dal comitato “Giorno della Memoria” a Senigallia.

LA MEMORIA SUONA

> Giovedì 25 gennaio 2024

Ore 21.00 – auditorium ‘San Rocco’

La musica ebraica tra tradizione e modernità

Frammenti dalla musica tradizionale ebraica dell’Europa centrale.

Martina Filottrani, pianoforte; Annalisa Trizio, violino; Andrea Greganti, clarinetto

ingresso libero

LA SCOMODA MEMORIA

> Venerdì 26 gennaio 2024

Ore 21.15 – cinema Gabbiano

Proiezione del film LA ZONA D’INTERESSE, di Jonathan Glazer

Posto unico, 8 € – anteprima nazionale – v.o.s.

Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d’ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli. Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo…

LA MEMORIA DA ASCOLTARE

> Sabato 27 gennaio 2024

cinema – teatro ‘Gabbiano’

ore 15.45 Proiezione del film

L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI

di Claudio Bisio – posto unico 5 euro

Intervento del regista Claudio Bisio al termine della proiezione, in diretta video

Testimonianze di alunne e alunni coinvolti nelle attività proposte dal Comitato ‘Giorno della Memoria’ in occasione della proiezione del film ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’. Con la partecipazione di alcune classi delle Scuole secondarie di I grado ‘Fagnani’ e ‘Mercantini’.

Animazione letteraria e musicale a cura della Scuola ‘Marchetti’ e della I D Liceo Scientifico ‘Medi’.

Ore 21.00

Nuovo Teatro ‘Melograno’

‘Cronache dall’Olocausto’

con Daniele Vocino, Cristian Strambolini, Catia Urbinelli

Performance di lettura, con testi legati a questo periodo oscuro della storia dell’umanità

Prenotazione obbligatoria, informazioni su www.nuovomelograno.it

LA MEMORIA IN SINAGOGA

> Domenica 28 gennaio

Sinagoga di Senigallia, ore 18.00

(l’evento è stato posticipato per rispettare il Sabato ebraico)

Amos Zuares Comunità ebraica di Ancona

Massimo Olivetti Sindaco di Senigallia

Franco Manenti Vescovo diocesano

Prof. Massimo Raffaeli

Critico letterario e saggista

‘Primo Levi: Memoria e ricordo’

Con la partecipazione musicale degli Arbitri Elegantiae

CANTI DI MEMORIA

> Giovedì 1 febbraio 2024

Ore 21.00 – auditorium ‘San Rocco’

Concerto del coro dell’Ispettorato Associazione nazionale Carabinieri Marche

ingresso libero.