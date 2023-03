Giornate Fai di primavera per scoprire le città fortificate di Barbara, Corinaldo, Ostra, Senigallia e Serra de’ Conti

SENIGALLIA – Nuovo appuntamento con le giornate Fai di primavera, l’evento che mira a riscoprire le bellezze paesaggistiche, architettoniche e artistiche del territorio italiano tramite aperture straordinarie e iniziative culturali. La manifestazione di punta del FAI, che sta riscuotendo un consenso sempre più ampio, offre infatti l’opportunità di visitare e conoscere veri e propri tesori nascosti, poco noti o solitamente inaccessibili.

La 31ª edizione che si terrà i prossimi sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 permetterà di entrare in oltre 750 luoghi in 400 città. Per quanto riguarda la valle del Misa e Nevola sono coinvolte Barbara, Corinaldo, Ostra, Senigallia e Serra de’ Conti: cinque città che si sviluppano lungo un unico, immaginario, percorso proposto dal gruppo Fai locale della città fortificata e i suoi castelli. «La nostra regione è caratterizzata da borghi bellissimi, castelli e rocche – spiega la referente locale Maria Rosa Castelli – da far conoscere. La nostra missione è quella di avvicinare i giovani alla bellezza e alla cultura».

Si potrà esaminare la cinta muraria di Senigallia, nelle sue parti note e meno note, e approfondire la conoscenza della città fortificata attraverso i dipinti presenti nella pinacoteca diocesana e nella chiesa della Maddalena. Si potranno visitare i castelli di Scapezzano e Roncitelli, la cui vista incantevole accompagnerà i visitatori anche lungo il percorso di un’antica strada di campagna, che li collega. Si potrà dare uno sguardo al sistema difensivo del borgo di Corinaldo, alle mura castellane di Serra de’ Conti e ripercorrere la storia della città fortificata di Ostra con i suoi torrioni, in uno dei quali sarà riattivato un grande forno a legna e cotto il pane. Infine a Barbara sarà mostrato il castello a misura d’uomo fra medioevo ed età moderna.

Per partecipare alle giornate Fai di Primavera basterà cercare sul sito www.giornatefai.it i luoghi che si desidera visitare, per nome oppure per comune, provincia o regione e cliccare poi sull’immagine per scoprire tutte le informazioni di visita. L’accesso ai beni è senza prenotazione, ma con un contributo di minimo 3 euro. Agevolazioni per gli iscritti Fai. Orari: sabato 25 marzo pomeriggio dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso), domenica 26 marzo mattino dalle 9 alle 12 (ultimo ingresso), pomeriggio dalla 15 alle 18 (ultimo ingresso).