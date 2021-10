Giornate Fai d’autunno 2021, Trecastelli aderisce all’evento del Fondo Ambiente Italiano

TRECASTELLI – In occasione delle giornate Fai d’autunno 2021, promosse dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per sabato 16 e domenica 17 ottobre, il museo Nori de’ Nobili di Trecastelli aderisce all’evento in collaborazione con il gruppo FAI di Senigallia che ha organizzato per la spiaggia di velluto altre due iniziative.

Durante le due aperture del weekend si potranno visitare i dipinti esposti permanentemente nelle sale del museo, che mostrano il percorso artistico di Nori de’ Nobili dagli anni giovanili a quelli della prima maturità artistica – nei quali il soggiorno nell’ambiente fiorentino ha caratterizzato in modo significativo la sua evoluzione pittorica – e i numerosi autoritratti, testimonianza dell’esistenza contrastata della pittrice, instancabile viaggiatrice onirica.

Nelle sale del “Centro studi sulla donna nelle arti visive contemporanee”, si potrà inoltre vedere la mostra “Poesia della materia – Opere dall’archivio Nori de’ Nobili”, che propone altri lavori della pittrice di origine marchigiana.

Le visite guidate saranno effettuate dagli operatori museali, sabato 16 ottobre dalle 10:30 alle 12:30 (ultima visita alle 11:15) e dalle 17 alle 19:30 (ultima visita alle 18:30) e domenica 17 ottobre dalle 17 alle 19:30 (ultima visita alle 18:30). Le prenotazioni si effettuano tramite il sito: www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno.