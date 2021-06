La ricorrenza per sensibilizzare su un tema attuale che coinvolge oltre 70 milioni di persone costrette a fuggire da guerre e persecuzioni per cercare protezione o una vita migliore in un altro Paese

SENIGALLIA – Si celebra il 20 giugno la Giornata mondiale del rifugiato. Una ricorrenza nata 20 anni fa per volontà dell’Onu come occasione di sensibilizzazione su un tema così attuale che coinvolge in maniera diretta o indiretta oltre 70 milioni di persone. Questa infatti è la stima di rifugiati e richiedenti asilo, uomini e donne, bambini e anziani, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni per cercare protezione o una vita migliore in un altro paese, dove spesso non sono accettati. Condizione accentuata anche a causa della pandemia da covid-19 e della crisi sanitaria da cui solo ora e solo in alcuni paesi più ricchi si sta uscendo gradualmente.

Per tale occasione, l’unione dei comuni “Le terre della marca senone”, in collaborazione con gli enti gestori dei progetti SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) per i minori stranieri non accompagnati, promuove una diretta on line streaming con eventi musicali, performance artistiche e spazi di racconti e attività svolte dai minori accolti nelle comunità della provincia e dell’Ats. Durante l’iniziativa che si terrà sabato 19 giugno alle ore 17 e che sarà trasmessa in diretta anche dal canale social dell’ente alla pagina www.facebook.com/leterredellamarcasenone, saranno raccolte anche testimonianze di giovani che hanno svolto un percorso di integrazione nell’ambito di progetti di accoglienza finanziati con fondi del Ministero dell’interno.

Saranno invitati a parlare della loro esperienza Enaiatollah Akbari, co-autore del libro di Fabio Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli”, Hamed Ahmadi, registra, imprenditore e proprietario della catena di ristoranti “Orient experience” di Venezia, Klejvis Shiba, calciatore della nazionale under 21 Albania. Interverrà inoltre Pippo Costella, Direttore di Defence for Children Italia e si discuterà del tema dell’accoglienza in famiglia a partire dalla visione di un estratto del documentario “Family Affair Bologna: famiglie elettive”.

Sempre per la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno, giorno della storica firma della convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, si terrà una seconda iniziativa: lunedì 21 giugno alle 21.15, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, per l’apertura dell’arena estiva del cinema Gabbiano di Senigallia, ci sarà la visione del film Nour, di Maurizio Zaccaro. Il film racconta il viaggio di Nour, piccola siriana scappata dalla guerra, che sbarca a Lampedusa dove incontrerà il suo soccorritore, interpretato da Sergio Castellitto nei panni di Pietro Bartolo. Il film, tratto dal libro di Bartolo Lacrime di sale, è stato presentato al Torino Film Festival nel 2019.