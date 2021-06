SENIGALLIA – Per la Giornata mondiale della bicicletta – istituita nel 2018 dalle Nazioni unite per il 3 giugno di ogni anno – anche in città sono state organizzate alcune iniziative. Approfittando del giorno di festa, si tiene mercoledì 2 a Senigallia una colorata parata a pedali aperta a tutte le tipologie di persone in bicicletta, adatta ad adulti e bambini, per promuovere l’impatto positivo della bici sull’ambiente, sulla salute e sull’economia.

Quello previsto per il “bikeItalia day” partirà alle ore 11 dal piazzale della Libertà, di fronte alla rotonda a mare. Attraverserà la città lungo un percorso di circa 10 chilometri percorrendo via Marconi, via Perilli, corso II Giugno, piazza Roma, via Maierini, piazza Garibaldi, via Cavallotti, via Leopardi (marciapiede ciclabile), ponte Portone, stradone Misa, ponte Zavatti, fiume Misa fino oltre Bettolelle per poi tornare indietro lungo il Percorrimisa fino al centro commerciale Il Molino. Il tutto nel rispetto delle norme anti Covid-19. C’è anche la possibilità di una degustazione all’aria aperta di prodotti tipici (info e prenotazione al 347.5193529).

A raccogliere l’invito all’iniziativa nazionale gratuita promossa da Bikenomist è stata l’associazione Confluenze: ha aderito alla Giornata mondiale della bicicletta per poter diffondere un messaggio ambientalista con una duplice lettura. Da un lato, mira con singole iniziative a ridurre l’utilizzo dei mezzi a motore e quindi l’inquinamento immesso sul pianeta; dall’altro, sostituire, quando si può, l’auto con la bicicletta, favorendo uno stile di vita sostenibile tutto l’anno e non solo in occasione di alcune ricorrenze.

«La bicicletta sta avendo un successo enorme in questo periodo – ha spiegato il presidente di Confluenze Luciano Montesi, che sottolinea l’importanza di muoversi in bicicletta e di socializzare in sicurezza, senza intasare le strade né sovraccaricare il trasporto pubblico -; noi cerchiamo di coniugare questi aspetti con la cura e la valorizzazione dell’ambiente, in particolare quello fluviale: per questo oggi si partirà dalla rotonda per andare sul fiume Misa».

Il fiume è stato protagonista anche delle giornate Fai di primavera grazie agli studenti di Senigallia che hanno studiato, curato e restituito alla comunità un’area del Vallone: sono stati coinvolti centinaia e centinaia di ragazzi con iniziative molto partecipate. «L’ideale sarebbe siglare delle convenzioni con le istituzioni – prosegue Montesi – che permettano di far divenire queste iniziative e queste uscite con i ragazzi dei punti fermi dell’offerta formativa scolastica, sfruttando ogni occasione come questa per la giornata mondiale della bicicletta. Dirò di più: vorrei riuscire a coinvolgere anche i comuni dell’entroterra che di solito sono esclusi dai percorsi ciclabili».

Oltre le intenzioni però c’è la realtà. «Apprezzo che la Regione Marche voglia realizzare nuove piste ciclabili che, a pettine, partano dalla ciclovia adriatica per collegare con la mobilità sostenibile anche l’entroterra. Il problema è che, almeno qui, siamo ancora molto indietro: speriamo di recuperare terreno, rispetto ad altre zone delle Marche più avanti in questo settore, magari promuovendo partnership con le varie realtà del territorio – conclude Montesi – per trasformare anche quest’area in un ambiente ciclabile e fruibile tutto l’anno».