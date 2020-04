Giancarlo Pirani torna a casa: ha sconfitto il Coronavirus

"Pulveron" - questo il soprannome - è stato dimesso dopo settimane di cure per la gioia dell'intera comunità di Senigallia. È molto conosciuto in zona per aver gestito per anni la sala giochi Scacciapensieri

SENIGALLIA – Grande festa nella frazione di Marzocca per il ritorno a casa di un senigalliese guarito dal Coronavirus. A darne l’annuncio è stato un familiare che ha postato un messaggio, lunedì 6 aprile, per informare tutti gli amici e conoscenti della bella notizia. Si tratta di uno degli oltre 300 guariti nelle Marche dall’infezione di Sars-CoV-2 che sta letteralmente mietendo centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo. Ma per Giancarlo Pirani non è stato questo l’epilogo.

Pirani – o Pulveron come è soprannominato – è molto conosciuto per aver gestito per anni lo Scacciapensieri, una sala giochi proprio nella frazione a sud di Senigallia. “Giancarlo Pulveron 3 – Covid19 0. Praticamente non c’è stata partita. Bentornato”: così recita il cartello affisso sul balcone di casa dove dovrà ora passare un periodo di quarantena.

La notizia ha fatto il giro della città e ovviamente tutti i commenti erano più che entusiasti per l’esito delle cure. Aveva scoperto la positività alcune settimane fa ed era stato immediatamente ricoverato. Nel frattempo la famiglia era stata tempestata di messaggi e chiamate di amici e conoscenti per sapere proprio delle condizioni di salute di Pirani che erano in miglioramento e che ieri hanno consentito di dimetterlo. Per la gioia dell’intera comunità, anche di quella sportiva dell’Olimpia Marzocca calcio, di cui è dirigente.