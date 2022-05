Gestione diretta dei parcheggi, il Comune riassorbirà i soggetti licenziati. Protesta la cooperativa

Dopo le critiche, l'amministrazione spiega: «Contratto scaduto e non versavano corrispettivi» e annuncia la «volontà di rioccupare i disabili che dovessero essere licenziati». La Progeil: «Questa non è inclusione, manifesteremo»

SENIGALLIA – Prova a fare chiarezza l’amministrazione comunale dopo le numerose critiche giunte per la scelta di riprendere in mano la gestione dei parcheggi pubblici in viale Leopardi, sottraendoli alle cooperative sociali che impiegano soggetti svantaggiati. E il nodo principale è che i sei disabili verranno rioccupati. Dalla stessa maggioranza si leva la voce del forzista Rebecchini, mentre una smentita alle parole dell’ente arriva proprio dalla cooperativa interessata.

A promettere il reimpiego di quanto verranno allontanati dalla cooperativa è il sindaco Massimo Olivetti, secondo cui «i parcheggi accanto agli uffici comunali erano gestiti dalla cooperativa senza alcun titolo»: il contratto sarebbe scaduto nel 2019 senza che altri bandi ne avessero rinnovato le condizioni. «Nonostante questo la Cooperativa, che era ben consapevole di detta circostanza, non solo aveva continuato a svolgere la sua attività – proseguono da piazza Roma – ma aveva continuato imperterrita anche ad incassare l’intero importo dei parcheggi (ammontante a molte decine di migliaia di euro l’anno) senza peraltro versare alcun corrispettivo al Comune».

La scoperta ha colto di sorpresa l’intera amministrazione comunale, «convinta dell’esistenza di un contratto sottoscritto prima del suo insediamento, dal momento che nessuno fino ad oggi, né coloro che in passato avevano seguito l’appalto né tantomeno i responsabili della medesima Cooperativa, le aveva segnalato detta anomalia». Anomalia che si concluderà a brevissimo: il tempo per lasciare liberi i parcheggi è poco, la fine di maggio, come intimato dal Comune di Senigallia. La gestione diretta quindi sarebbe un’intenzione espressa dell’amministrazione comunale che vorrebbe evitare anche il ripetersi di quanto accaduto, annunciando negli incontri avvenuti con la cooperativa, l’ultimo dei quali nel pomeriggio di ieri 27 maggio, anche la «volontà di rioccupare i disabili che dovessero essere licenziati».

Chi invece è critico con la sua stessa maggioranza è Luigi Rebecchini, consigliere di Forza Italia: «Le persone in difficoltà non possono e non devono essere lasciate sole. Chiedo pertanto, in qualità di consigliere di maggioranza, di rivedere tale decisione e annullare immediatamente il provvedimento».

Nel frattempo anche la cooperativa sociale Progeil si è fatta sentire e si farà vedere. «A casa dopo 30 anni» riporta un volantino che annuncia una protesta pubblica. «Con soli 6 giorni di preavviso, dal 1 giugno il Comune di Senigallia ha deciso che gestirà in proprio i parcheggi di viale Leopardi e lascerà a casa 6 persone con invalidità. Questa non è inclusione sociale. Vi aspettiamo il 31 maggio alle ore 20 in piazza Roma in occasione del consiglio comunale».