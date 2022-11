La gestione attiva del patrimonio in un’epoca di cambiamenti, incontro con Ramon Spano

Focus di Azimut a Senigallia col timoniere dei mercati finanziari considerato un punto di riferimento dagli esperti del settore per aver totalizzato importanti risultati e in particolare negli ultimi anni caratterizzati da continue turbolenze

Quando il mare è in burrasca occorre un timoniere esperto e capace di scegliere le giuste manovre per condurre la nave in porto. E’ regola millenaria, estremamente attuale nella burrasca in cui navigano i patrimoni personali e aziendali. Le rotte tradizionali, ovvero gli approcci agli investimenti, non proteggono più con i risultati purtroppo a tutti noti. Eppure, anche nelle peggiori tempeste, ci sono battelli che arrivano ai porti voluti perché pilotati da capitani esperti e creativi.

Di questo si parlerà martedì 15 novembre, allo Showroom Comes in via Nicola Abbagnato 15 a Senigallia con inizio alle ore 18:30. Il tema sarà “La gestione attiva in un’epoca di grandi cambiamenti” organizzato da Azimut Capital management. I relatori saranno Ramon Spano, Senior Portfolio Manager Azimut Investments SA e Roberto Martarelli, Area manager Azimut Capital Management SGR Spa Emilia Romagna Marche Umbria. Al termine seguirà un aperitivo.

Ramon Spano è un nome di eccellenza nel panorama dei mercati finanziari, considerato un punto di riferimento dagli esperti del settore per aver totalizzato importanti risultati positivi ed in particolare negli ultimi anni caratterizzati da continue turbolenze dei mercati finanziari.

Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1.900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 22% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA.

In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.