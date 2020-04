«Il futuro? La Vigor ci sarà». Parola del Presidente Federiconi

Pensa già al futuro l’FC Vigor Senigallia, lo aveva annunciato l’amministratore delegato Luca Meggiorin qualche giorno fa e ora a ribadirlo è il presidente Franco Federiconi. Il numero uno rossoblu tranquillizza i tanti tifosi affermando che la Vigor ci sarà la prossima stagione e che la struttura è assolutamente affidabile.

Del resto è una delle società più strutturate della regione, con un enorme settore giovanile, tanti sponsor, tecnici qualificati, una prima squadra competitiva e tanti eventi organizzati ogni anno. Senza dimenticare le collaborazioni col Bologna e l’Anderlecht. «Non sappiamo quali disponibilità economiche avremo l’anno prossimo, ma se ci sarà una riduzione del budget, sarà lo stesso anche per le avversarie, quindi partiremo tutte alla pari».

Queste le parole di Federiconi, quando ci si avvicina tra l’altro al 2021, anno del centenario della Vigor Senigallia. Si prevedono grandi celebrazioni e anche per questo la società non ha pensato nemmeno per un secondo di rinunciare a qualcosa.

Ma al di là dell’aspetto economico e sportivo, quella che spicca in casa Vigor Senigallia è la solidarietà. Dallo scorso anno oltre 20 persone tra atleti, tecnici e dirigenti si sono iscritti all’Avis cittadina per donare sangue, promuovendo anche numerose campagne. Anche in questo periodo di emergenza alcuni stanno donando, come Orlando Tomba (tecnico delle giovanili) e Graziano Morsucci (team manager).

Tornando al lato economico, l’amministratore delegato Meggiorin ammette: «Onoreremo la fiducia che in tanti ci hanno riservato», mentre il direttore sportivo Riccardo Moroni dice: «Siamo strutturati in modo molto capillare e abbiamo tanti sponsor, magari registreremo qualche defezione, ma ci saremo».

Insomma, il periodo è difficile ma la Vigor Senigallia è pronta a ripartire con lo stesso entusiasmo di sempre. I tifosi – e le rivali – sono avvisate.