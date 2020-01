Rubano scarpe al centro commerciale, denunciati

SENIGALLIA- Due giovani rumeni sono stati sorpresi dai poliziotti mentre camminavano per le vie del centro storico con due paia di sneakers rubate, occultate in uno zaino. Si tratta di un 27enne ed un 20enne, entrambi di origine rumena e con precedenti per furto.

I poliziotti li hanno notati mentre, con borse alla mano, passeggiavano in centro ma, alla vista degli agenti, hanno accelerato il passo e si sono diretti in prossimità della stazione ferroviaria dove sono stati fermati ed identificati. Nelle borse avevano dei generi alimentari, ma anche due paia di scarpe da tennis del valore di 250 euro che tenevano in uno zaino di cui avevano tentato di liberarsi poco prima.

Le sneakers avevano ancora le placche antitaccheggio ed i due si sono giustificati dicendo che il proprietario del negozio si era dimenticato di toglierle, ma non hanno fornito il nome del negozio. Dai controlli degli agenti le scarpe sono risultate rubate in un negozio del centro commerciale di via Abbagnano. I due sono stati denunciati per furto e, alla luce dei precedenti penali, allontanati dal Comune di Senigallia.