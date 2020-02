Raid di biciclette a Corinaldo: furto da 70 mila euro

CORINALDO- Ladri di biciclette in azione a Corinaldo. Lunedì alle 21.30 è scattato l’allarme fumogeno del negozio ‘Bike Service’ di Corinaldo. Ignoti si sono introdotti nell’esercizio ed in pochi minuti hanno rubato 10 biciclette per un valore complessivo di 70 mila euro.

I malviventi hanno spaccato il vetro della porta d’ingresso dell’esercizio e poi hanno forzato il telaio della stessa porta in modo da poterla spalancare e rubare le biciclette. Sul posto si sono precipitati i carabinieri ma dei malviventi non c’era più traccia.

Dai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’esercizio si vedono tre persone a volto coperto che salgono su un furgone bianco. Le indagini sono in corso. Le biciclette trafugate sono cinque mezzi da corsa e cinque mountainbike, per un valore complessivo di circa 70 mila euro.

Alcuni anni fa, a finire nel mirino dei ladri era finito il negozio Cingolani Cicli di Ostra dove i ladri avevano messo a segno un colpo da migliaia di euro.