Senigallia, rubano una bici elettrica e fuggono: arrestati due giovani

SENIGALLIA – Hanno commesso il furto con scasso, poi tentato la fuga, anche abbandonando il mezzo prima di essere fermati uno dalla polizia e l’altro dalla polizia locale. E dopo le manette è scattato anche il foglio di via dal territorio di Senigallia. Così si è conclusa la vicenda per due giovani di nazionalità egiziana, responsabili di aver trafugato una bici elettrica da circa 2mila euro sul lungomare Mameli.

Il fatto è avvenuto due giorni fa: la mattina di lunedì 25 agosto scorso, un operatore balneare di Senigallia aveva chiuso con catena antifurto la sua bici a una rastrelliera e si era recato al lavoro. Solo l’avviso di una cliente che ha visto un giovane in sella a quella stessa bici elettrica ha permesso all’uomo di accorgersi di quanto era appena accaduto. Così si è messo a correre in direzione del ladro che, nel frattempo, aveva fatto salire a bordo anche il complice.

Per sua fortuna, in quel momento stava passando una volante del commissariato di polizia e l’uomo ha indicato agli operatori i due giovani a bordo della bicicletta rubata. Abbandonato il mezzo, l’inseguimento è proseguito a piedi. Mentre uno è stato immediatamente raggiunto e bloccato da un agente dopo un’iniziale resistenza, l’altro è stato invece acciuffato dalla polizia locale: ha persino tentato di nascondersi all’interno di un’abitazione privata ma è stato messo in fuga dal proprietario.

Dopo la convalida dell’arresto per i reati di furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, tentato furto e ricettazione, il questore di Ancona ha emesso il foglio di via da Senigallia per tre anni a carico di entrambi i giovani ladri, poco più che maggiorenni ma con numerosi precedenti alle spalle oltre a questo relativo a una bici elettrica.