Senigallia, furto in appartamento nel giorno di Ferragosto

SENIGALLIA – Furto in un appartamento a Senigallia in zona piano regolatore. L’episodio si è verificato nel giorno di Ferragosto, lunedì 15, quando ignoti malviventi si sono intrufolati in un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. È l’unico caso denunciato ai carabinieri in questi ultimi giorni di festa.

Il furto è stato messo a segno in via Mercantini, in pieno pomeriggio, senza che nessuno si accorgesse di nulla: hanno forzato la porta principale d’ingresso per poter entrare e rovistare nelle varie stanze in cerca di gioielli e contanti. Oltre ai preziosi e ai soldi hanno trafugato anche un computer prima di far perdere le proprie tracce.

Non è stata ancora quantificata una stima della refurtiva trafugata alla famiglia di senigalliesi, ma l’episodio riaccende i riflettori sul tema delle visite indesiderate nelle abitazioni. Da qualche tempo si era notato un calo nei furti in appartamento, fanno sapere i carabinieri, un’importante diminuzione se raffrontata con la situazione degli anni precedenti.