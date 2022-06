Furto in un’abitazione nel centro di Senigallia, svuotata la cassaforte

Sporta denuncia ai Carabinieri per un episodio avvenuto nel fine settimana: ingente il bottino tra orologi e altri beni di lusso

SENIGALLIA – Come la città si anima per l’estate, aumentano non solo le presenze turistiche ma anche quella dei ladri che nel fine settimana appena trascorso hanno razziato un’abitazione di Senigallia.

Il fatto è avvenuto in pieno pomeriggio, nel centro storico: ignoti malviventi hanno preso di mira un appartamento del quale hanno forzato una finestra per poter entrare. Una volta dentro hanno cercato, trovato e aperto una cassaforte.

Ingente il bottino: tra orologi di lusso e altri beni di valore come borse griffate, la stima complessiva della merce trafugata ammonta a circa trenta mila euro. I proprietari, senigalliesi, hanno sporto denuncia alla Stazione dei Carabinieri cittadina: i militari stanno indagando sull’episodio per tentare di risalire agli autori del colpo.