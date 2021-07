Furti a Trecastelli, altre due abitazioni visitate dai ladri

TRECASTELLI – Altri furti nell’hinterland senigalliese. Dopo i colpi a Ostra e Serra de’ Conti, Trecastelli è tornata nel mirino dei ladri che hanno visitato due abitazioni in località Monterado. In una di queste, i proprietari all’interno dormivano.

Il primo episodio si è verificato nei giorni scorsi, durante la partita dell’Italia: al ritorno, i proprietari hanno visto alcune stanze messe a soqquadro, capendo così di essere stati visitati dai ladri. All’appello però mancherebbe ben poco, poiché nell’appartamento non era stato lasciato nulla da rubare.

Sempre in occasione del match degli Europei, ma qualche ora dopo, è avvenuto invece l’altro episodio: nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 luglio un’altra abitazione è stata visitata dai ladri con i proprietari che dormivano all’interno.

Della visita dei ladri però non si sarebbero accorti i padroni di casa: al mattino hanno notato infatti l’ammanco di uno zaino con dei soldi dentro, già accantonati, che servivano per pagare un servizio.

Le vittime del furto hanno voluto comunque avvisare tutti, spargendo voce dell’episodio sui social e scrivendo: «Questa notte mentre dormivamo son entrati in casa i ladri. Mi raccomando di tenere chiuse le finestre al piano terra e al piano superiore dove ci sono i terrazzi». In questo periodo estivo contrassegnato dal gran caldo, sono infatti tante le abitazioni in cui le finestre vengono lasciate aperte per poter far passare un po’ d’aria.

Anche di questi episodi sono stati informati i carabinieri della compagnia senigalliese.