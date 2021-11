Furti, Sant’Angelo di nuovo nel mirino dei ladri

Le frazioni collinari di Senigallia da settimane sono state prese di mira dai malviventi che in questo ultimo weekend hanno trafugato denaro e gioielli per oltre 4000 euro

SENIGALLIA – Continua la serie di furti che sta interessando soprattutto la zona delle frazioni collinari della città. Gli ultimi colpi sono avvenuti sabato pomeriggio, 6 novembre, a Sant’Angelo di Senigallia, dove due abitazioni sono state visitate dai ladri che hanno trafugato soldi e gioielli. Una zona non nuova ai furti, già registrati anche una settimana fa in occasione del ponte di Ognissanti e dove ora cresce la preoccupazione.

I due furti sono stati registrati intorno alle ore 18/18:30, quando già si fa buio. In un caso i ladri, al momento ancora ignoti, sono riusciti a trafugare soli e gioielli per circa tremila euro di stima complessiva, approfittando dell’assenza dei proprietari dell’appartamento; in un altro episodio i ladri hanno agito nonostante vi fosse qualcuno all’interno. Scoperti sono scappati con un’auto dopo aver fatto in tempo a trovare poco più di millle euro tra denaro contante e preziosi.

I furti, avvenuti in via Borgo Marzi, la via principale della frazione, sono stati denunciati tra sabato sera e domenica mattina ai carabinieri della stazione di Senigallia che stanno cercando una berlina di colore scuro. Un terzo colpo, solo tentato, è stato denunciato alla Polizia che ha inviato una volante per le ricerche in zona dei malviventi, senza però riuscire a trovarne traccia.

Il quartiere vive ora nella paura di altri episodi: già la settimana scorsa Sant’Angelo è stato preso di mira dai ladri che hanno agito indisturbati in due case, approfittando dell’assenza dei padroni, mentre altre visite indesiderate sono state registrate al Grottino, frazione vicina, e a Roncitelli, anche se il bottino era notevolmente inferiore. Non solo le frazioni collinari di Senigallia: a Trecastelli e Ostra i malviventi stanno da settimane mettendo a segno diversi colpi, il che ha fatto riesplodere la questione dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine.