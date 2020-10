Furti in sequenza, quattro arresti a Senigallia

SENIGALLIA – Quattro arresti da parte dei carabinieri per due furti avvenuti in città. Gli episodi, in rapida sequenza, sono stati registrati in centro storico ma solo grazie a una testimonianza si è arrivati a fermare i responsabili.

Tutto è avvenuto nella tarda mattinata di sabato scorso, 3 Ottobre, quando una chiamata al 112 avvisava di un furto di una borsa avvenuto in centro.

L’intervento e le indagini hanno permesso di risalire ai responsabili in poco tempo: si tratta di quattro uomini di nazionalità rumena, in transito a Senigallia, che sono finiti in manette.

I particolari dell’operazione saranno resi noti più tardi dai militari senigalliesi.

(Notizia in aggiornamento)