Furti in negozi a Senigallia e Jesi, identificato il ladro

SENIGALLIA – E’ stato identificato dalla polizia l’autore di tre furti commessi a novembre scorso in due negozi di profumi e prodotti per la persona nei comuni di Senigallia e Jesi. Ad arrivare al responsabile dei colpi che hanno fruttato qualcosa come oltre 7 mila euro ci ha pensato il commissariato di pubblica sicurezza della spiaggia di velluto, diretto dalla vicequestore Mabj Bosco, che ora sta procedendo per risalire all’identità anche di un complice.

I poliziotti senigalliesi sono partiti dalle testimonianze e dalle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali presi di mira dai malviventi che hanno agito in tutti i casi con lo stesso modus operandi. Il primo colpo risale al 9 novembre 2023, quando il ladro si è recato in un negozio di profumi, creme e accessori per la cura della persona a Senigallia: una volta dentro ha prelevato dagli scaffali numerosi prodotti, infilandoli in un borsone all’interno del carrello della spesa, per poi uscire attraverso l’uscita d’emergenza. Qui lo attendeva un complice, avvisato telefonicamente, a bordo di un’autovettura pronta per la fuga.

Analoga operazione è stata ripetuta lo stesso giorno in un secondo esercizio di Senigallia mentre, a distanza di poco tempo anche in un negozio a Jesi.

Le indagini si sono concentrate sulle particolari caratteristiche del soggetto. Dall’incrocio con le informazioni già presenti in banca dati, è stato identificato l’autore materiale dei furti: si tratta di un giovane cittadino straniero e comunitario, per i cui reati è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Ancora da identificare il complice che, a questo punto, è facile che finisca nella rete della polizia senigalliese.