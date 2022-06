Furti di catalizzatori, undici pezzi rinvenuti in un furgone a Senigallia

Un uomo se l'è data a gambe alla vista dei carabinieri, lasciando sola nei guai una donna col figlio piccolo: per lei la denuncia per tentato furto e ricettazione

SENIGALLIA – Da mesi in tutto il territorio nazionale e non solo c’è un aumento notevole di furti di alcune parti di auto, in particolare di marmitte catalitiche. Anche la spiaggia di velluto non ne è esente, tanto che i carabinieri della Compagnia cittadina hanno fermato e denunciato ieri, domenica 5 giugno, una persona per tentato furto, mentre sono scattate le ricerche per un complice.

Il fatto risale a ieri mattina, quando i militari in servizio di pattugliamento sono stati allertati da parte di un cittadino derubato della marmitta catalitica. Le attenzioni si sono concentrate poi su un furgone con a bordo una coppia con un bambino piccolo. Al momento del controllo però, l’uomo alla guida del mezzo è sceso ed è scappato, lasciando soli nel veicolo e nell’impossibilità di uscirne la compagna con il figlioletto di appena due anni.

Dentro il furgone erano stipati più d’una decina di catalizzatori trafugati da varie auto, presumibilmente nella zona negli ultimi giorni. Tra questi molti appartenevano a macchine anche molto comuni, come la Citroen C3 di cui è stato trovato più d’un pezzo.

Per la donna è scattata la denuncia per tentato furto e per ricettazione dei materiali rinvenuti nel veicolo, mentre sono in corso le ricerche per acciuffare l’uomo che se l’è data a gambe.

Sempre i militari della Compagnia cittadina, comandati dalla Capitana Francesca Romana Ruberto, fanno sapere che tali catalizzatori sono molto ricercati non tanto per essere montati su altre vetture, quanto per i materiali presenti all’interno: tra questi vi sono infatti palladio, rodio e platino, il cui totale può arrivare anche a tre grammi con un valore che arriva anche a qualche centinaia di euro.