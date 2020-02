Furti e atti vandalici nel senigalliese: proseguono le indagini delle forze dell’ordine

Carabinieri e polizia a lavoro in queste ore per risalire ai responsabili di reati e danneggiamenti che si sono verificati in città e nelle zone limitrofe nei giorni scorsi

SENIGALLIA- Carabinieri e polizia a lavoro per risalire ai responsabili di furti e danneggiamenti che si sono verificati in città nei giorni scorsi. Lo scorso week-end ignoti avevano incediato alcuni cassonetti. Si indaga anche sui malviventi che lunedì sera hanno messo a segno un colpo ai danni del negozio ‘Bike Service’ di Corinaldo.

Dopo avere visionato i filmati registrati dalle telecamere presenti in un immobile di via Verdi, le forze dell’ordine sono alla ricerca dei resposabili: si tratta di un gruppo di giovanissimi. Polizia e carabinieri sono al lavoro per capire se si tratta dello stesso gruppo che domenica, ha incendiato un cassonetto in viale Bonopera.

Giovanissimi scatenati di sera anche per le vie del centro storico dove un gruppo di ragazzini è stato sorpreso da alcuni ristoratori mentre lanciava dei segnali stradali in via Mastai. Il gruppetto, dopo essere stato scoperto, si è messo in fuga. Carabinieri al lavoro anche per risalire ai malviventi che hanno rubato dieci biciclette nel negozio ‘Bike Service‘ di Corinaldo. Dalle immagini si vedono tre persone a volto coperto salire su un furgone bianco. La polizia è al lavoro per rintracciare l’uomo che lunedì ha tentato di rubare un mezzo d’opera sul lungomare a Ciarnin.