Un uomo è finito nei guai per un colpo in uno stabilimento balneare e per aver abusato di alcolici; altre due persone sono al centro di accertamenti per episodi legati a droghe e reati contro il patrimonio

SENIGALLIA – Ubriachezza molesta e furto. Per questi motivi è stato sanzionato, denunciato e infine allontanato dalla città un pregiudicato di 54 anni d’origine pugliese. I fatti si sono svolti nel fine settimana appena trascorso: domenica scorsa, 5 giugno, l’uomo è stato individuato nella zona di porta Lambertina, pieno centro storico, in evidente stato di alterazione alcolica e quindi sanzionato ai sensi dell’art 688 del codice penale per ubriachezza molesta.

Non pago, il giorno successivo è finito nuovamente nei guai perché ritenuto stavolta responsabile di un furto all’interno di una cabina di uno stabilimento balneare del lungomare senigalliese. A seguito di questo secondo episodio è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria ma, tenuto conto dei vari comportamenti degli ultimi giorni e del suo passato, gli agenti del Commissariato cittadino hanno proposto il foglio di via obbligatorio dalla spiaggia di velluto.

Il questore di Ancona ha poi emesso il provvedimento disponendo quindi che l’uomo non possa fare ritorno a Senigallia per due anni.

Altro provvedimento è quello dell’avviso orale, una sorta di ammonimento a cambiare condotta, diretto a un cinquantenne senigalliese, con numerosi precedenti penali inerenti agli stupefacenti, che è stato identificato nell’ultimo weekend sempre in centro storico durante i servizi predisposti per contrastare la criminalità diffusa ed intensificati con l’avvio della stagione estiva.

Gli agenti hanno infine disposto degli accertamenti su una donna trovata a soggiornare in un hotel sulla costa senigalliese. La giovane, residente in altra provincia del nord Italia, è infatti pluripregiudicata per reati contro il patrimonio: il sospetto è che fosse qui per commettere dei furti e la polizia è al lavoro per ricostruire se abbia già commesso qualche reato in zona.