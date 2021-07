Furti in abitazione a Trecastelli e Ostra, a Senigallia preso di mira il supermercato

SENIGALLIA – Non c’è più solo il week end a invitare i ladri a razziare nelle case quando i proprietari sono assenti per andare al mare o fare serata fuori: anche le partite della nazionale diventano un’occasione d’oro per i malviventi. E così, negli ultimi giorni si sono registrati diversi episodi delinquenziali che hanno interessato la vallata del Misa, anche se in generale, il bottino non rasenta grandi cifre.

I primi episodi risalgono appunto alla serata di venerdì 2, quando era di scena il calcio con gli europei e la partita dell’Italia: a Castel Colonna di Trecastelli, in via Annunziata, è stata visitata una casa in assenza dei padroni che, quando sono rientrati, hanno trovato l’appartamento a soqquadro e la cassaforte tagliata. Di valore manca poco: la coppia non aveva lasciato granché da rubare, solo alcuni monili in oro. Sono i danni in questo caso a essere più ingenti.

Sempre a Trecastelli, stavolta a Passo Ripe, altre due abitazioni sono state al centro di mire indesiderate: in un caso i ladri sono riusciti a entrare, senza però trovare nulla di valore, in un secondo caso il proprietario si è accorto del rumore e ha acceso le luci facendo scappare i malviventi.

Altri furti in abitazione, tentati o riusciti, sono stati registrati a Ostra. Tra santa Maria Apparve e Ostra centro ci sono state due intrusioni mentre i proprietari erano assenti. Dopo aver rovistato dappertutto creando anche parecchi danni negli appartamenti al pian terreno, i ladri se ne sono andati con poche centinaia di euro. C’è anche chi ha notato una Golf grigia con tre ragazzi a bordo girare intorno alle case visitate dai ladri ma su questa presunta testimonianza stanno lavorando i carabinieri della compagnia senigalliese guidati dal capitano Francesca Ruberto.

Infine, questa notte, tra sabato 3 e domenica 4 luglio, c’è stato un furto al supermercato “Sì con te” di Marzocca. Qui i ladri, un gruppo di più persone, sono entrati forzando la porta d’ingresso principale e poi hanno velocemente rubato una parte del fondo cassa per un bottino di circa 3300 euro. Dalle immagini di videosorveglianza, al vaglio dei militari senigalliesei, si vedono i responsabili uscire da una vettura Mercedes a volto coperto. In pochi minuti hanno trafugato il bottino senza però toccare la cassaforte.