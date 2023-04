Furti in abitazione, si allunga la scia di casi pasquali nella vallata Misa Nevola

SENIGALLIA – Pasqua non solo fatta di controlli stradali ma anche di indagini per alcuni furti in abitazione messi a segno un po’ in tutto il territorio vallivo. Dopo gli episodi segnalati nei giorni scorsi, anche la domenica di pasqua ha visto entrare in azione i ladri che sarebbero riusciti a entrare in alcune case tra Castelleone di Suasa, Corinaldo, Trecastelli e Senigallia.

Nel primo comune, dove era avvenuto un altro furto proprio pochi giorni fa, si è verificata un’altra intrusione approfittando dell’assenza dei padroni di casa. Fatto questo che ha permesso ai ladri di agire indisturbati, trovando il tempo per racimolare soldi e gioielli per circa tremila euro di bottino. E’ questo il caso più rilevante, dato che negli altri episodi sarebbe stata trafugata poca refurtiva o addirittura nulla.

Bottino da quantificare a Trecastelli e Senigallia, mentre a Corinaldo il ladro è uscito a mani vuote ed è pure stato identificato. Grazie alla segnalazione di alcuni residenti vicino l’abitazione “visitata” nel pomeriggio di sabato, è stato possibile dare un tempestivo allarme. Mentre il ladro è stato visto entrare in una abitazione e poi uscirne a mani vuote, i carabinieri erano già sulle sue tracce: diramata infatti la ricerca di una Bmw rinvenuta poco dopo in provincia di Pesaro Urbino. Protagonista un 35enne che verrà denunciato alla Procura di Ancona.

Altra denuncia riguarda invece una donna, sorpresa a rubare generi alimentari in un supermercato al Cesano di Senigallia. Aveva prelevato diversi prodotti: alcuni li aveva pagati, altri li aveva nascosti nella sua borsa. La sua condotta però non era sfuggita al personale della sicurezza che ha subito chiamato il 112. La donna è stata portata in caserma e denunciata mentre la refurtiva è stata restituita agli aventi diritto.