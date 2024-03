SENIGALLIA – Disposti contro i recenti furti in abitazione nuovi controlli a Senigallia. Il dispositivo è entrato in funzione nella giornata di ieri, sabato 2 marzo, in particolare nelle ore pomeridiane e serali, quando è stata attuata una mirata ed articolata attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere il fenomeno dei reati predatori.

Realizzato con l’impiego di diverse pattuglie della compagnia carabinieri di Senigallia, dell’aliquota radiomobile, ma anche equipaggi in abiti civili, proprio per diversificare i controlli e rendere ancora di più incisiva l’azione di prevenzione contro i furti, i controlli hanno permesso di identificare circa 70 persone, controllare 40 veicoli e 2 esercizi pubblici.

Diverse le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada: un uomo di origini campane è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello del genere proibito, occultato all’interno della sua autovettura. L’attenta attività di controllo si è concentrata sulla zona del centro cittadino dove, nei giorni scorsi, è stato registrato un aumento di furti in abitazione. Il bilancio del servizio è stato positivo in quanto non sono stati registrati furti.

E’ molto importante sensibilizzare i cittadini affinché segnalino tempestivamente al numero di emergenza 112 la presenza di persone sospette notate in prossimità delle abitazioni – questo l’appello delle forze dell’ordine – in modo da consentire un rapido intervento, per prevenire il compimento di qualsiasi atto di illegalità.

Nuovi servizi straordinari per il controllo del territorio sono stati già programmati durante questo mese per contrastare il fenomeno dei reati predatori che causano nei cittadini una percezione di insicurezza.