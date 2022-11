Tenta due furti in abitazione a Senigallia, arrestato

SENIGALLIA – Tenta un furto ma viene cacciato dal padrone di casa, prova a intrufolarsi in una seconda abitazione ma stavolta viene fermato dai Carabinieri. Così è stato arrestato un cittadino di origini nigeriane che per due volte ha cercato di depredare appartamenti nella zona di Marzocca.

Gli episodi sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 3 novembre. Protagonista sempre un 34enne di origine nigeriana, senza fissa dimora, che si è introdotto in un’abitazione di via Garibaldi. All’interno ha trovato il proprietario che l’ha messo in fuga ma ha subito allertato i carabinieri. E proprio questa segnalazione è stata utile perché i militari potessero rintracciare l’uomo.

Una pattuglia della Stazione di Marzocca si è velocemente messa sulle sue tracce, trovandolo in una via vicina, mentre cercava di forzare la porta d’ingresso per tentare anche lì un furto. Una volta raggiunto dai militari l’uomo ha opposto una ferma resistenza e ha ferito un carabiniere, che ha riportato una piccola lesione.

È stato quindi arrestato e messo in camera di sicurezza, con l’accusa di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Stamattina, dopo la convalida al tribunale di Ancona, l’uomo ha patteggiato ed è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione, con pena sospesa.