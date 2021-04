Furgone come ariete, furto al centro commerciale di Senigallia

Banda di ladri in azione in zona Cesano, scassinato l'ingresso nord e la saracinesca del negozio Douglas. Indagini in corso dei carabinieri

SENIGALLIA – Il trambusto, l’allarme, poi la fuga con profumi e altri prodotti. Questo è quanto avvenuto questa notte, poco dopo l’una, al centro commerciale Il Maestrale di Senigallia, zona Cesano, dove un negozio è stato assaltato da una banda di malviventi.

Per entrare, i ladri hanno usato come ariete un furgoncino: con questo hanno scassinato l’ingresso nord dell’area commerciale e poi hanno forzato la saracinesca del negozio “Douglas”. Una volta all’interno hanno trafugato profumi da uomo e da donna.

Il bottino è in via di quantificazione, così come i danni alla saracinesca e all’ingresso del centro commerciale. Sul posto sono intervenuti oltre alla vigilanza privata anche i carabinieri: indagini ancora in corso per risalire agli autori del furto.