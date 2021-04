Fugge all’alt e rifiuta l’alcoltest: una denuncia a Senigallia

Un 45enne di Montemarciano nei guai per non essersi sottoposto all'etilometro. Sanzionato anche per il comportamento alla guida

SENIGALLIA – Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge, poi desiste, si consegna ai militari ma si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest. Ha creato un po’ di trambusto l’episodio avvenuto ieri sera, lunedì 26 aprile, in via Podesti. La pattuglia dei Carabinieri di Senigallia, impegnata nei controlli stradali, ha intorno alle ore 21 intimato l’alt a un mezzo che circolava con andamento irregolare. Di tutta risposta il conducente ha pigiato l’acceleratore.

Ne è scaturita una fuga a tutta velocità verso sud, fino al Ciarnin: qui l’uomo, alla guida di una Kia Sportage, ha svoltato verso via Tolomeo per poi arrestare il mezzo, scendere e allontanarsi a piedi. Il tentativo è durato poco: in seguito si è consegnato spontaneamente alla pattuglia che lo ha identificato.

Si tratta di un uomo classe ‘76, di Montemarciano, sanzionato per non essersi fermato all’alt e perché non aveva al seguito la patente di guida. I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno poi proceduto con l’alcoltest con l’etilometro ma l’uomo si è rifiutato, motivo per cui è scattata anche la denuncia a piede libero.