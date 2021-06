Fuga ad alta velocità sul lungomare, due denunce a Senigallia

SENIGALLIA – E’ finita con denuncia e multe la fuga sul lungomare da parte di due centauri spericolati che tentavano di sfuggire all’alt della Polizia. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì e ha visto due giovani del senigalliese protagonisti di un grave episodio che poteva mettere in pericolo varie persone.

La moto stava transitando ad alta velocità sul lungomare Alighieri, quando i poliziotti del commissariato cittadino hanno tentato di leggere la targa: non riuscendoci si sono posti all’inseguimento del potente veicolo che si è portato poi su via Dalmazia e via Rovereto. Qui, all’altezza del parco intitolato agli “Stabilimenti della Polizia di Stato” i due centauri hanno provato a nascondersi tra le auto in sosta.

I poliziotti non si son lasciati raggirare e li hanno scovati poco dopo, mentre avevano abbandonato la moto. Si tratta di due giovani, originari del senigalliese, uno dei quali è risultato essere il proprietario del veicolo in fuga.

Per loro è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, mentre sono state elevate numerose sanzioni per la guida spericolata, ad alta velocità e il mancato rispetto di varie prescrizioni del codice della strada, tra cui un semaforo rosso, tenuto durante la fuga.