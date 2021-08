Frana di san Giuseppetto, partiti i lavori a Corinaldo

CORINALDO – Sono iniziati in settimana i lavori di ripristino di un tratto in frana nella parte a monte di via San Giuseppetto. I lavori avranno una durata di circa un mese, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale.

L’intervento fa parte della manutenzione straordinaria al patrimonio stradale corinaldese e mira a realizzare il rinforzo della scarpata oggetto di frana e il ripristino della sede stradale in corrispondenza del cedimento. Il primo step sarà effettuato mediante gabbionata con relativi drenaggi mentre la sede stradale sarà dotata, nel tratto interessato dall’intervento, da una nuova fondazione.

A conclusione dei lavori di messa in sicurezza del cedimento gravitativo, l’Amministrazione comunale provvederà con il proprio personale dipendente alla depolverizzazione di tutta la strada, compresi i tratti non interessati dall’intervento di messa in sicurezza, così da restituire alla comunità una strada riqualificata in tutta la sua estensione.