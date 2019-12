Aperta fino al 2 febbraio a Senigallia la mostra “Razza umana” di Oliviero Toscani

SENIGALLIA – Rimarrà aperta fino al 2 febbraio la mostra “Razza Umana” di Oliviero Toscani ospitata a palazzo del Duca e a palazzetto Baviera di Senigallia. Sono 70 le fotografie esposte per un progetto che si prefigge di raccontare le diversità e celebrarle come elemento di uguaglianza.

È una ricerca su quelle imperfezioni, grandi o piccole, che raccontano chi siamo: “uno studio socio-politico, culturale e antropologico che ritrae la morfologia della razza umana al fine di osservarne le peculiarità e le caratteristiche, per capire le differenze” ha spiegato l’autore delle fotografie Oliviero Toscani, uno dei fotografi italiani più conosciuti anche all’estero.

Durante le sue tappe del tour in tutto il mondo partito nel 2007 – dal Giappone al Guatemala, dal Belgio alla Thailandia alla Namibia, oltre ovviamente all’Italia – Toscani ha allestito un vero e proprio studio fotografico dove ha voluto ritrarre la gente del luogo, “modelli” imperfetti da comparare in un insieme di espressioni, caratteristiche fisiche, somatiche, sociali e culturali che fanno del progetto Razza Umana un vero studio sociologico.

Lo sguardo del soggetto è al centro della ripresa: quando lo si osserva si è immediatamente attratti, si è quasi in soggezione davanti a chi ha voluto mettere a nudo la propria personalità, la propria anima. Da lì si può partire per un viaggio dentro la razza umana, per cercare di coglierne sfumature e similitudini per superare gli stereotipi e le disuguaglianze.

La mostra è organizzata dal Comune di Senigallia, Regione Marche e Cna in collaborazione con Camera di Commercio delle Marche, Uni.co e Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. Rimarrà aperta anche durante le festività natalizie seguendo questo orario: dal mercoledì al venerdì: ore 15-19; sabato, domenica, festivi e prefestivi: ore 10-13 e 15-19.

Ingresso intero €. 8,00 per i cittadini di età superiore ai 25 anni. Ridotto €. 4,00 per i cittadini di età compresa tra i 18 e i 25 anni e per i docenti delle scuole statali; €. 6,00 per i soci FAI, Touring Club, Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia, Pro Loco, Albanostra, Cassa Mutua Leopardi); €. 4,00 per i gruppi di visitatori formati da oltre venti paganti; ingresso gratuito per tutti i cittadini di età inferiore a 18 anni e per gli iscritti alla Libera Università per Adulti di Senigallia.

