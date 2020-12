Fotografia, a Senigallia tour virtuale delle mostre su Giacomelli

SENIGALLIA – Un grande viaggio virtuale attraverso le più belle fotografie di Mario Giacomelli e degli altri grandi artisti della Scuola del Misa. Questo il senso del tour virtuale delle mostre dedicate a Mario Giacomelli allestite a Senigallia promosso dal Comune di Senigallia in occasione delle festività natalizie e che, visto il permanere del divieto di accesso del pubblico a causa delle norme anti covid, sarà possibile ammirare nel fine settimana sulle pagine facebook del comune: facebook.com/circuitomusealesenigallia.

La prima mostra, Il Realismo magico di Mario Giacomelli che sarà resa disponibile online il 20-25 dicembre e 6 gennaio dalle ore 18,00, rappresenta un riallestimento di parte delle opere di Mario Giacomelli che compongono la collezione civica di Senigallia.

Le opere riallestite dagli Eredi Giacomelli (Katiuscia Biondi e Simone Giacomelli), favorisce una innovativa lettura dell’opera del maestro che non viene proposta in modo antologico (per anni e per serie), ma ne ripercorre la poetica mettendone in luce temi e suggestioni.

La mostra allestita a Palazzo del Duca, Le realtà del Sogno fruibile on line il 19, 26 dicembre , 1 e 3 gennaio dalle ore 18,00, presenta invece alcune opere di Mario Giacomelli, Ferruccio Ferroni e Giuseppe Cavalli, accanto ai loro discepoli ed epigoni, che hanno dato vita al Gruppo Misa di Senigallia.