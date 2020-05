Senigallia, Fosforo non getta la spugna: l’edizione 2020 si farà, prima sul web e poi…

L'associazione Next, che promuove da anni la festa della scienza, è al lavoro per il prossimo weekend (8, 9 e 10 maggio) con dirette sui social. Il decimo compleanno rimandato all’estate, compatibilmente alle nuove norme anti coronavirus

SENIGALLIA – Saltano gli eventi live dell’estate senigalliese. Il divieto di assembramenti rende infatti impossibile svolgere le grandi manifestazioni che da anni contraddistinguono la stagione turistica sulla spiaggia di velluto. Ma c’è chi non si perde d’animo e prova a realizzare una versione alternativa: l’associazione culturale Next è infatti al lavoro per festeggiare i primi dieci anni di Fosforo, che solitamente caratterizza il maggio a Senigallia, con un’edizione 2020 davvero singolare che verrà suddivisa in due momenti.

La festa della scienza è il più grande evento di carattere educativo, divulgativo e di intrattenimento – il cosiddetto “infotainment” – che si svolge nelle Marche, rivolto ai bambini di oggi e di ieri con animazioni ed esperimenti, exhibit e mostre. Compatibilmente alle attuali disposizioni anti Covid, Fosforo si sposta sul web per animare il prossimo weekend: nei tre pomeriggi di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio (alle ore 16) si terranno delle attività su Instagram e Facebook, mentre un secondo momento – quello in cui si festeggeranno insieme i dieci anni di vita – si terrà in estate.

«La maggior parte delle attività si potrà anche fare da casa – assicurano gli organizzatori, da sempre attenti a favorire in grandi e piccoli la voglia di cimentarsi con i fenomeni fisici e scientifici quotidiani – per stimolare la curiosità. Daremo delle indicazioni anche sul sito fosforoscienza.it su come ripetere gli esperimenti in casa». Un modo per intrattenere e fare divulgazione scientifica.

«Poi in estate, ma ancora non è possibile prevedere come sarà la festa né anticipare una data, stiamo pensando ad attività dal vivo, ovviamente tenendo conto del distanziamento sociale». Un modo per dare vitalità a una città che – come tutte – dovrà ripartire, anche grazie a mostre e a una escape room alla Rocca roveresca. «Si dovranno aspettare le prossime disposizioni governative – continuano gli organizzatori – per capire qualcosa di più sul decimo compleanno di Fosforo. Di certo ci sono le numerose collaborazioni che da sempre caratterizzano la festa della scienza».

Anche per questa singolare edizione ci saranno contributi del Consiglio nazionale per le ricerche, dell’Istituto nazionale di astrofisica, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, della Fondazione Veronesi, dell’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro, di tante associazioni di divulgazione della scienza e – come potevano mancare – delle università: l’Università politecnica delle Marche, l’Università di Camerino e l’Università di Genova. Confermati i partner che fin dall’inizio hanno creduto in Fosforo: il Comune di Senigallia, il Gruppo imprenditori senigalliesi, la fondazione Città di Senigallia e l’Assemblea legislativa delle Marche.