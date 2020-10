Fondi sovracomunali per ricostruire il ponte sul fosso Rubiano a Montemarciano

Chiusa per criticità statiche, la struttura che collega la statale con il lungomare Cappellini era già stata oggetto di altri provvedimenti sulla circolazione dei mezzi

MONTEMARCIANO – Sarà da demolire e ricostruire il ponte sul fosso Rubiano che collega la statale con il lungomare Cappellini. Ne è sicuro il sindaco di Montemarciano, Damiano Bartozzi, che ha firmato l’ordinanza per la chiusura al transito della struttura a partire da questo weekend.

Troppe e troppo gravi le carenze strutturali del ponte che presenta criticità statiche. Già nel corso dell’estate c’erano state altre limitazioni al traffico, vietando il passaggio dei mezzi sopra i 35 quintali.

Ora l’aggravarsi della situazione che ha portato alla chiusura totale dell’infrastruttura a Marina di Montemarciano che è decisamente vetusta. Per raggiungere il lungomare Cappellini occorrerà procedere per via Leopardi.

Il ponte sul fosso Rubiano dovrà essere demolito e ricostruito ma con fondi sovracomunali dato il notevole importo stimato dall’amministrazione comunale che si sta mettendo in moto alla ricerca di bandi e progetti anche internazionali.