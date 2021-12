Fondi europei per le Marche, a Senigallia l’assessore regionale Castelli incontra imprenditori e agricoltori – VIDEO

SENIGALLIA – Si è conclusa alla rotonda di Senigallia la serie di incontri che la regione ha programmato sul territorio per ascoltare le richieste e le proposte degli enti locali e delle forze economiche ed imprenditoriali circa i fondi, tantissimi, oltre 1 miliardo di euro che l’Europa mette a disposizione con i propri bandi economici.

Il tavolo operativo, coordinato dall’assessore regionale Guido Castelli ha visto impegnati amministratori e tecnici pronti ad illustrare la portata degli stanziamenti ed accogliere le esigenze del territorio.

Per il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE (2021-2027) la Commissione Europea ha infatti emanato una serie di proposte legislative che contengono interessanti novità in materia di investimenti e di sviluppo regionale.

Il video dell’incontro a Senigallia sui fondi Europei

Nel periodo 2021-2027 gli investimenti dell’UE saranno orientati a raggiungere 5 obiettivi principali a partire da un europa intelligente, attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa.

Si punta poi all’ecologia e all’ambiente per un’Europa più verde, mediante la transizione verso un’energia pulita, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi.

Tra gli obbiettivi da raggiungere non poteva mancare il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale.

E poi l’aspetto sociale. In primo luogo l’attuazione dei diritti sociali da centrare con la vicinanza ai cittadini, attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

Tutti progetti importanti che, se concretizzati, come ha ribadito l’assessore regionale Castelli, permetteranno alla nostra regione un importante balzo in avanti non solo a livello economico ma anche per la qualità della vita. Castelli ha ribadito che la Regione è pronta a centrare tempi ed obbiettivi anche grazie alla collaborazione con enti locali e associazioni economiche e commerciali.

Proprio a questi obbiettivi ha fatto riferimento nel suo intervento di saluto il sindaco di Senigallia Olivetti. «Non è una caso – ha detto il sindaco – che proprio la rinnovata Rotonda a mare che ci ospita sia stata completamente restaurata e messa a disposizione di tutti proprio grazie a fondi europei ben utilizzati». Poi la parola è passata ai tecnici che hanno illustrato punto per puntola portata del provvedimento europeo, indubbiamente di non facile lettura anche se la spiegazione è stata chiara ed esaudiente confermando come la Regione metta a disposizione la proprio struttura per centrare l’obbiettivo di catturare e investire tutti i fondi a disposizione.

Comunque positiva la serata di Senigallia con la consapevolezza che, resta comunque importante, adesso, concretizzare i progetti. Non perdere tempo da una parte, ma anche operare in sinergia tra tutte le componenti tecniche e istituzionali senza divisioni. In questo momento rischierebbero di essere controproducenti se non addirittura dannose.