La fondazione Città di Senigallia si trasforma in un set televisivo per la fiction con Marco Bocci

La troupe Mediaset ha sfruttato i locali dell'ente socio asssitenziale come scenografia per le riprese della sere Tv che andrà in onda in autunno

SENIGALLIA – Non capita tutti i giorni di trasformarsi in un set televisivo. Anche la fondazione “Città di Senigallia” è divenuta parte integrante delle riprese della nuova serie tv “Alex Bravo, poliziotto a modo suo”, con Marco Bocci e Federica De Benedittis, che si sta girando in varie località e punti della spiaggia di velluto. Nei giorni scorsi la troupe televisiva di Mediaset ha iniziato a dare vita alle prime immagini presso i locali della realtà socio assistenziale di via del Seminario, con dipendenti e ospiti in prima linea.

Sì perché l’esperienza televisiva ha destato entusiasmo un po’ in tutti, non solo nelle comparse che poi finiranno in tv su Canale 5, prima serata, tra ottobre e novembre. Di certo ha suscitato molta curiosità vedere come si costruisce un set, le mille attrezzature che servono e le mille professionalità che devono realizzare il prodotto televisivo, consapevoli che poi sarà un’ottima vetrina per il territorio comunale e regionale in chiave turistica, grazie alla visibilità dello sceneggiato attraverso le reti Mediaset. In tale ottica l’ente ha aderito alla proposta di girare alcune scene all’interno dei propri locali, lavorando in sinergie con l’amministrazione comunale al raggiungimento di un obiettivo importante per la città.

Un momento di svago dalla routine quotidiana fatta di servizi e di attenzioni continue ai fragili e agli anziani ospiti della residenza protetta; ma anche di consapevolezza che le risorse umane all’interno della fondazione sono molto più che dipendenti perché hanno reso possibile l’allestimento del set supportando la troupe con le varie necessità tecniche e logistiche.

Altro aspetto importante, anche sotto il profilo economico, del rapporto instaurato con il gruppo Mediaset, è l’aggiudicazione dell’appalto del servizio catering: la fondazione sta svolgendo il servizio in collaborazione con la ditta che gestisce il servizio cucina per gli ospiti dell’ente senigalliese. Secondo il commissario Canafoglia, questo è stato grazie alla maggior funzionalità ed elasticità del suo servizio cucina rese possibili solo con la manovra di esternalizzazione del servizio cucina, posta in essere nell’ambito dell’azione di razionalizzazione della spesa corrente dell’ente: ogni giorni i pasti della troupe televisiva e delle comparse vengono somministrati dalla fondazione “Città di Senigallia”, senza però ulteriori spese per l’ente.