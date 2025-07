Fondazione Città di Senigallia, migliora la situazione: «Ancora non siamo fuori dalla crisi»

SENIGALLIA – Migliorano, ma ancora sono molto complesse, le condizioni della fondazione “Città di Senigallia”. Il bilancio 2024 si è chiuso infatti con un segno più per circa 52mila euro, in lievissima crescita rispetto agli anni precedenti (+32mila nel 2023, +4mila nel 2022, -431mila nel 2021, -782mila nel 2020, -592mila euro nel 2019). Un risultato che testimonia come l’operazione di risanamento stia dando i suoi frutti anche se, per uscire dal pantano in cui era finita, ci vorranno ancora anni di gestioni più che oculate.

A presentare il bilancio è il commissario straordinario Corrado Canafoglia, il quale ha parlato del presente e del futuro dell’ente socio assistenziale senigalliese mettendo in risalto i prossimi passi. Passi molto importanti: dalla revisione dello statuto alle condizioni per mettere in sicurezza la realtà senigalliese, dall’alienazione di alcune proprietà ai progetti per dare ossigeno alle casse sociali. Una serie di sfide tutt’altro che semplici.

La prima partita in atto è quella con Autostrade per l’Italia, a cui la fondazione ha già restituito otto dei quasi 15 milioni di euro di debito: rimangono da restituire ancora 6,8 milioni. Soldi che la fondazione non ha e che deve reperire attraverso il taglio delle spese, pratica già avviata per non dover portare i libri contabili in tribunale.

Ma la strada è quella di un diverso assetto per le due palazzine che compongono la sede dell’ente: quella nord che ha già 47 ospiti, per lo più anziani non autosufficienti, vedrà un incremento di sei posti letto e permetterà di concentrare lì l’attività assistenziale; quella sud, dove attualmente sono accolti dieci cittadini alluvionati, sarà oggetto di una progettazione diversa dall’idea iniziale di ospitarvi le cure intermedie o una rsa. «Non è sostenibile economicamente, con soli 17 posti letto, portare avanti un’attività così onerosa come una rsa», ha detto Canafoglia, sempre contrario fin dal suo insediamento all’ipotesi approvata dal penultimo cda. Il commissario però non ha voluto anticipare alcuna delle ipotesi in campo per la valorizzazione della palazzina sud. Tra gli scenari probabili: potrebbe divenire la sede della casa di comunità o di un ospedale di comunità, in collaborazione con l’Ast, ma sarebbero in corso trattative anche con soggetti privati. Insomma al momento nulla di concreto sembra essere sul tavolo, anche se Canafoglia assicura che «si sta lavorando intensamente da tempo per dare una risposta importante al territorio».

Altre partite molto importanti per l’ente e per Senigallia sono il futuro «del Musinf, degli Orti del Vescovo, delle aree fabbricabili di via Cellini e di via Arceviese, il cui prezzo di vendita sarà destinato a chiudere il debito con autostrade» promette Canafoglia. Una valorizzazione del patrimonio immobiliare che significa alienazione, vendita in sostanza. Sulla progettazione dell’ultimo tratto di via Portici Ercolani e via delle Caserme il commissario ha sostanzialmente ripetuto quanto si sapeva già: «Non abbiamo le capacità né il personale per poter diventare immobiliaristi, il mattone non è un settore di nostra competenza». Di fatto il progetto degli orti del vescovo dovrà certamente essere rivisto dato l’aggiornamento del piano di assetto idrogeologico che ha inserito la zona in R4 (massimo rischio esondazione) ma la fondazione potrebbe cedere le proprie quote.

Prima della fine del commissariamento, per il momento rimandata a giugno 2026 ci sarà tempo per la questione gestionale dell’ente, con la revisione dello statuto della realtà privata a finalità pubblica. «E’ sotto gli occhi di tutti che l’attuale sistema di un Cda di 5 membri nominato dal consiglio comunale, e quindi di derivazione politica, abbia fallito e portato l’ente a rischio fallimento. È altresì evidente che tale sistema non preveda reali ed efficaci controlli del Comune sulla gestione dell’ente: è pertanto necessario dare una svolta per la sopravvivenza per il futuro dell’ente». In particolare Canafoglia – supportato dai dipendenti in questa battaglia – ha in mente un assetto manageriale in cui i dipendenti abbiano voce in capitolo nell’individuazione di almeno 2 membri del Cda, lasciando al Consiglio comunale la scelta degli altri 3 membri, ma con qualifiche tecniche o esperienziali per la gestione di un ente così complesso. «Non è possibile pensare che possano partecipare ad un Cda soggetti che non abbiano le conoscenze tecniche o l’esperienza di gestione di un siffatto Ente e ciò per evitare che si ricreino i presupposti di una condizione che ha portato al commissariamento» ha concluso Canafoglia.