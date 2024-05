Fiumi e fossi reggono l’ondata di maltempo che si è abbattuta su Senigallia e entroterra

SENIGALLIA – Fiumi e fossi sembrano aver retto l’impatto dell’ultima ondata di maltempo che da ieri sera si è abbattuta sulla zona costiera e collinare, Senigallia e frazioni comprese. Non si registrano problemi se non piccoli interventi per risolvere alcuni disagi che vanno avanti da anni e che puntualmente si ripresentano a ogni pioggia un po’ più insistente.

La situazione del fosso Sant’Angelo, zona Ponterosso di Senigallia, dopo la pulizia delle griglie protettive dai detriti portati dalla pioggia, 21 maggio 2024

È il caso del fosso Sant’Angelo, zona Ponterosso di Senigallia. Qui, dove il fosso è stato interrato fino all’arenile con l’inserimento di tubazioni per lo scarico in mare e griglie di protezione, si sono raccolti numerosi detriti. Si sono appoggiati proprio alle griglie poste per evitare l’occlusione delle tubature e pericolosi intasamenti. Quando i detriti hanno formato una specie di tappo, il livello dell’acqua è iniziato a salire ed è scattata la segnalazione al Comune. Subito è stata fatta intervenire la ditta che si occupa della sua manutenzione e, dopo la rimozione di rami, foglie, rifiuti e detriti di vario genere, la situazione è tornata alla normalità con un regolare deflusso del fosso Sant’Angelo. Nulla a che vedere con la situazione dunque del maggio scorso: esattamente un anno fa la quantità d’acqua era notevolmente maggiore e la mancata rimozione dei detriti ha contribuito alla fuoriuscita del fosso che ha allagato le strade e i giardini circostanti. Stavolta per fortuna non è successo nulla di tutto ciò, sia perché le condizioni meteo erano meno sfavorevoli rispetto al 2023 (o come durante l’alluvione 2014), sia perché si è intervenuti in tempo.

Altri disagi si sono registrati in centro storico, con la consueta chiusura dei sottopassi di via Dogana Vecchia e via Perilli, come sempre accade quando piove; nella zona tra Sant’Angelo e San Silvestro, invece, si sono verificati vari scoli di acqua e fango che dai campi sono finiti sulla provinciale Sant’Angelo e su strada del Ferriero. Le strade sono divenute per alcuni tratti più scivolose e presentano alcuni detriti sulla carreggiata, senza però particolari criticità, tanto da essere rimaste sempre percorribili.

Con il miglioramento del meteo, la situazione è rientrata, anche nell’entroterra di Senigallia e nel resto della vallata dove non si segnalano criticità né interventi da parte dei vigili del fuoco.