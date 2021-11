Senigallia: fiume Misa osservato speciale

Partiti i lavori per ridurre i rischi idrogeologici nel tratto urbano: ruspe di nuovo in azione per almeno tre settimane

SENIGALLIA – Il fiume Misa torna “sotto i ferri” delle ruspe. Per almeno tre settimane entrambi i lati del tratto urbano dell’alveo fluviale, da ponte Garibaldi all’altezza del casello autostradale, saranno interessati dai lavori di messa in sicurezza. È infatti in questa porzione che si riscontrano le maggiori problematiche, con isolotti di detriti e fanghi ormai sedimentati da anni.

I lavori di somma urgenza sono partiti ieri, lunedì 8 novembre, con le ruspe che dall’area di ponte Zavatti si dovranno spostare verso ovest fino al casello autostradale cercando di ridurre i rischi alla popolazione, alle infrastrutture ed ai territori attraverso opere volte ad elevare il grado di sicurezza del fiume Misa. Successivamente si occuperanno del tratto che da ponte Zavatti procede verso la foce fermandosi però a ponte Garibaldi.

Le risorse a disposizione sono al momento limitate a circa 250mila euro. «Si tratta di un intervento atteso da almeno 5 anni – ha commentato l’assessora con delega a ambiente, gestione del verde Elena Campagnolo – perché gli ultimi lavori risalgono al 2015. Ovviamente siamo molto soddisfatti che la Regione abbia investito risorse per migliorare la sicurezza dell’area fluviale senigalliese. Dimostriamo così i risultati di una fattiva collaborazione nata grazie al tavolo permanente di confronto tra l’amministrazione regionale e quella comunale, che porterà benefici per la salvaguardia del nostro territorio e per la sicurezza dei cittadini».

Quelli rallentati dalla pioggia e dal maltempo però non saranno gli unici interventi: altri lavori partiranno a metà novembre interessando il tratto di fiume che arriva al Vallone, mentre ancora nessuna novità è emersa in merito all’escavo che riguarda la foce del fiume Misa, attualmente bloccato da una vicenda con strascichi giudiziari.