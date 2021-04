Finti tecnici o agenti commerciali: segnalati vari tentativi di truffe a Senigallia

Continuano a verificarsi molteplici episodi in tutta la città e, come spesso accade, coinvolgono le solite aziende delle utenze: sui social corre l'allarme per finti sconti covid o perdite di gas

SENIGALLIA – «Dobbiamo controllare le perdite di gas». Oppure: «Le proponiamo uno sconto a causa dell’emergenza covid». E infine: «Con questo nuovo contratto risparmierà parecchio in bolletta». Sono le principali frasi che vengono riportate qui, solo come esempio, ma che vengono pronunciate da finti tecnici o finti agenti commerciali come tentativi di truffe. A Senigallia, in questi giorni, sono stati segnalati diversi episodi in tal senso e in qualche caso sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Nelle ultime due settimane sono aumentate le segnalazioni da parte di residenti senigalliesi contattati telefonicamente o al citofono da sedicenti operatori delle varie aziende che si occupano delle utenze. Presunti collaboratori o agenti delle ditte che forniscono luce, gas, acqua si sono proposti infatti a numerosi cittadini in molte zone della città, dal Vivere Verde alla Cesanella, dal Ciarnin all’ex piano regolatore. Ma in tanti hanno percepito i tentativi di truffe.

«Girano due ragazzi, alti, ben vestiti, con cartellina e un cartellino con foto, nella zona del borgo Molino – avverte Federica sulle pagine social senigalliesi – dicendo di essere di Enel e chiedono di poter entrare in casa così spiegano tutto, mi sono informata e hanno detto di non aver mandato nessuno. Quindi occhio».

Anche da Roberta è arrivata una segnalazione per informare che i presunti truffatori hanno suonato a casa di una sua anziana zia e che quando questa ha informato che «in casa c’era anche il figlio, se ne sono andati velocemente».

Il continuo scambio di informazioni che è reso possibile, e anche veloce, dall’utilizzo dei social in questo caso porta buoni frutti: grazie a questi avvisi, molte persone si sono fatte più prudenti e non mancano coloro che avvisano le forze dell’ordine. Nella maggior parte dei casi si tratta di tentativi di truffe che non vanno a segno. Spesso, però, dei truffatori non v’è più traccia quando arrivano poliziotti o carabinieri. Di sicuro, oltre all’amarezza per i continui episodi, c’è anche il danno nei confronti di chi invece propone per lavoro contratti sulle utenze e lo fa in maniera trasparente e onesta.