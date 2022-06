Finalmente è realtà: Arcevia è tra i borghi più belli d’Italia

ARCEVIA – Ancora un bel riconoscimento per la vallata del Misa e del Nevola che possono vantare ben due Comuni tra i Borghi più belli d’Italia. Oltre a Corinaldo, infatti, da giugno anche la Perla dei monti fa parte dell’associazione che valorizza i piccoli centri italiani, per la maggior parte emarginata dai grandi flussi turistici.

L’ingresso nell’élite dei Borghi più belli d’Italia è arrivato al termine di una lunga istruttoria durata quasi due anni, ed è stato comunicato via pec al sindaco Dario Perticaroli, sotto il cui mandato era iniziato l’iter. «Avevamo fatto richiesta 20 mesi fa, un anno circa dopo il nostro insediamento del 2019 – racconta il primo cittadino – poi l’ultima settimana di maggio è arrivata una pec che ci comunicava l’ingresso tra i borghi più belli d’Italia. E per noi è chiaramente un motivo di grande soddisfazione.

Un bel risultato non solo per l’amministrazione comunale e per l’intera cittadinanza arceviese, ma anche per la regione: le Marche, con ben 30 Comuni all’interno dell’associazione, si attesta al primo posto in Italia per numero di borghi più belli d’Italia. Dunque un grande riconoscimento, ma anche una grande responsabilità nella cura, tutela e valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni che i piccoli centri racchiudono in loro.

Per celebrare questo ingresso nel prestigioso club, l’amministrazione è al lavoro per organizzare un evento verso metà luglio, in contemporanea con una manifestazione cittadina sullo street food. Sarà l’occasione per la consegna della bandiera da parte dei vertici dell’associazione, per cui il sindaco spera di portare ad Arcevia il presidente nazionale Fiorello Primi.

Nel frattempo c’è già stato un incontro con la categoria degli esercenti per parlare di accoglienza, ospitalità, turismo e servizi: «Vogliamo cercare il modo migliore per porci di fronte a turisti e visitatori che scelgono Arcevia – ha dichiarato il sindaco Perticaroli – e son sicuro che tutti daranno il massimo: quante vallate possono fregiarsi di ben due su nove comuni insigniti di questo riconoscimento?».