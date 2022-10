Fiamme in strada a Senigallia, intervengono i vigili del fuoco

Scoppia un incendio in via Venezia: interessata una spazzatrice che è finita completamente distrutta nonostante l'intervento tempestivo dei pompieri. Evitato il propagarsi del rogo agli alberi

SENIGALLIA – Fumo e fiamme sono divampate da un mezzo adibito alla pulizia delle strade nella mattinata di oggi, giovedì 6 ottobre, in zona piano regolatore. L’incendio è scoppiato su una spazzatrice intorno alle ore 14 in via Venezia a Senigallia, all’altezza dell’incrocio con via Fratelli Rosselli.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono accorsi a sirene spiegate: la squadra di Senigallia, intervenuta con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio.

Di fatto si è evitato il propagarsi dell’incendio ai platani vicini alla spazzatrice, che è stata accostata a bordo strada dagli occupanti. Nessuno ha riportato ferite, ustioni o intossicazioni.

Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.