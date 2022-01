Fiamme gialle, cambia il comandante della Guardia di finanza di Senigallia

SENIGALLIA – Cambio al vertice della Guardia di Finanza locale. Al posto del luogotenente cariche speciali Antonio Pezzulla è subentrato pochi giorni fa il sottotenente Francesco Cavuoto. La successione al comando della caserma di via Perilli è dovuto ai limiti di età raggiunti da L.te Pezzulla che ha lasciato il servizio attivo quasi 40 anni di carriera nel Corpo.

Gli ultimi nove anni li ha passati alla guida della Tenenza di Senigallia, ottenendo importanti risultati in tutti i vari settori di servizio che rappresentano il core business del ruolo di polizia economico-finanziaria del Corpo, dalla lotta all’evasione e alle frodi fiscali, alla contraffazione e alla tutela della sicurezza prodotti, fino agli illeciti in materia di spesa pubblica e ai reati contro la pubblica amministrazione.

LEGGI L’INTERVISTA

Antonio Pezzulla

Di notevole rilevanza le operazioni “Scatole cinesi” e “Domino”, solo per citare qualche esempio, che hanno permesso di scoprire delle vaste e articolate frodi fiscali per svariati milioni di euro nel settore tessile. Frodi che erano poste in essere attraverso l’utilizzo di decine di società di comodo, gestite col sistema “apri e chiudi” per cercare di sfuggire al fisco. Proprio per questi risultati è stato ringraziato dal comandante provinciale di Ancona, Gen. B. Claudio Bolognese nel corso di una cerimonia di saluto tenutasi presso il comando dorico.

Al suo posto, alla guida delle fiamme gialle senigalliesi, è arrivato il 53enne Francesco Cavuoto. Origini pugliesi, ha ricoperto vari incarichi operativi presso i nuclei di polizia tributaria di Palermo e Ancona; è stato comandante dell’allora Tenenza di Falconara Marittima e della sezione operativa volante della Compagnia di Jesi.