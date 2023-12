Feste di natale, capodanno ed epifania con tanta musica per tutti a Senigallia

SENIGALLIA – Saranno festività natalizie decisamente musicali quelle che si appresta a vivere Senigallia. Dal concerto del 25 dicembre a quello di san Silvestro e poi di capodanno, passando per numerosi appuntamenti, la città festeggerà a ritmo di musica l’arrivo del nuovo anno.

In realtà si inizia già da domani, venerdì 22, con “Musei in musica”, l’iniziativa per portare le note e la leggerezza nelle sale di palazzo del Duca e palazzetto Baviera. A dare il ritmo sarà il quartetto composto da Massimo Morganti (trombone), Nico Tangherlini (piano), Gianluca Scipioni (contrabbasso) e Zeno le Moglie (batteria), che si esibirà in piazza Manni alle 18:30 allietando la cittadella dei saperi dove insistono le varie sale museali.

Sabato 23 dicembre, spazio prima all’animazione per i più piccoli ai giardini Catalani tra luci, colori, truccabimbi a partire dalle 16:30; poi alla cultura con le visite guidate alla mostra di Sandy Skoglund a palazzo del Duca e agli stucchi del Brandani a palazzetto Baviera (dalle 17:30 prenotazioni a circuitomuseale@comune.senigallia.an.it. Dalle 18:30 in piazza Roma risuonerà la musica del “Three piano in jazz”, con i tre pianisti Emanuele Evangelista, Nico Tangherlini ed Emilio Marinelli; mentre alla stessa ora in piazza Garibaldi riecheggeranno i motori delle due ruote su cui viaggeranno babbo natale, le renne e i vari aiutanti per portare dolciumi ai più piccoli.

Domenica 24 dicembre si parte con l’antiquariato alla vecchia Filanda, la mostra mercato che contraddistingue il collezionismo cittadino da anni (portici Ercolani, dalle ore 10 alle ore 18), mentre lunedì 25 dicembre al teatro La Fenice, ore 17, ci sarà un’immersione nell’anima del Natale con il concerto di “The Gospel”, portato sul palco da JP & the Soul Voices direttamente dalla prestigiosa House of Blues di Orlando, Florida. Un’esperienza unica di ritmo, canto e spiritualità che celebra la festa in un incantevole mix di emozioni.

Giusto il tempo di riposare perché il giorno successivo, martedì 26, ci sarà il concerto di santo Stefano con il complesso musicale bandistico “Città di Senigallia” che si esibirà al teatro La Fenice alle ore 18 (ingresso libero). Giovedì 28 l’appuntamento con “Mengone e i doni di babbo natale”, spettacolo della compagnia La Grù Ragazzi che andrà in scena all’auditorium San Rocco alle ore 17, a cura di Teatro Giovani Teatro Pirata (ingresso libero); venerdì 29 torna la sfida natalizia di orienteering “30 camini Senigallia”, una gara aperta a tutti con premiazioni finali. Ritrovo al foro annonario alle ore 15:30. Info: 3298357366 (evento gratuito).

Gran finale per il 2023 che sabato 30 dicembre vedrà tornare la magia degli anni ‘90 con le migliori hit ma anche performers e danzatori. A seguire dj set di dj Pigini in piazza Garibaldi (ore 21:30). Domenica 31, il veglione di san Silvestro vedrà il capodanno in piazza Garibaldi con Demo Morselli e Marcello Cirillo Big Band (ore 23:30).

Se la fine dell’anno è in musica, di meno non può fare l’inizio del 2024: il 1° gennaio si terrà il consueto concerto di capodanno, con il direttore Riccardo Bisatti, Leonora Armellini al pianoforte e l’orchestra sinfonica G. Rossini. Suoneranno musiche di Ravel (Concerto in Sol per pianoforte e orchestra), Brahms (Danze Ungheresi n. 1, 3 e 10) e Rossini (Sinfonia da “La gazza ladra”). Appuntamento alle ore 11:30 al teatro La Fenice, mentre il pomeriggio si ride, si scherza e si canta con lo show de I gemelli di Guidonia, sempre in piazza Garibaldi (ore 17:30).

Il finale sarà poi sabato 6 gennaio con “L’album degli animali”, un safari musicale nella storia della musica a cura del direttore Noris Borgogelli e l’orchestra sinfonica G. Rossini su musiche di autori vari al teatro la Fenice (ore 17) e con dolce sorpresa per tutti i bambini.

Note per tutti i gusti da assaporare in compagnia.

Sfoglia il calendario degli appuntamenti del Comune di Senigallia nekl periodo natalizio