Le iniziative per San Valentino a Senigallia e nella vallata Misa-Nevola

SENIGALLIA – San Valentino invade la vallata del Misa e Nevola grazie a molteplici iniziative per celebrare la festa degli innamorati. In questo 14 febbraio 2025 tutto è pronto a Senigallia, così come a Serra de’ Conti e Ostra Vetere, per dare modo a ciascuno di esprimere il proprio amore, affetto e bene verso altre persone.

Nella spiaggia di velluto il clou delle iniziative

Da giorni sono stati allestiti i cuori luminosi davanti alla rotonda a mare di Senigallia, sul pontile che conduce al celebre monumento simbolo del turismo marchigiano. Ma dal 14 al 16 febbraio alcune esperienze emozionali la faranno da padrone coinvolgendo gli innamorati anche in centro storico, per una passeggiata nel romanticismo.

In piazza Roma dalle 16 alle 19 del 14 febbraio l’evento “Parliamo l’Amore“, per raccogliere messaggi degli innamorati e condividere parole e frasi sul volersi bene; “Apriamo il Cuore” invece permetterà di lasciare pensieri e dediche su una grande parete allestita per l’occasione. Ma è con l’iniziativa “Scopriamo insieme l’Amore“, fino al 16 febbraio, che ci sarà la vera passeggiata romantica, per cercare i segnali che parlano d’amore nelle varie strade del centro, tra angoli nascosti e scorci suggestivi di Senigallia.

Musica

L’amore sarà protagonista anche del concerto di domenica 16 febbraio, alle ore 17, all’auditorium San Rocco di Senigallia. L’evento dal titolo “Beethoven, all’Immortale Amata”, inserito nella stagione di Senigallia Concerti promossa dal comune e dall’associazione culturale Lemuse con la direzione artistica del maestro Federico Mondelci, prevede le letture delle lettere all’Immortale Amata scritte da Beethoven, a cui il grande compositore riserva sentimenti profondi e sublimi.

Un aspetto poco noto del grande musicista tedesco, solitamente visto come un burbero, cupo, astioso, solitario e misogino: questa è l’immagine stereotipata che di Beethoven ci è giunta attraverso il celeberrimo dipinto di Stieler. La declamazione dei testi letti da Domenico Benedetti Valentini si alternerà all’esecuzione di capolavori beethoveniani eseguiti dall’Umbria Ensemble del quale fanno parte musicisti di talento, composto da Gianluca Luisi al pianoforte, Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello (Infoline: 071.7930842).

Nei dintorni

Anche a Ostra Vetere è tutto pronto per san Valentino 2025. Le decorazioni sono state allestite dai volontari montenovesi in piazza della Libertà e nel chiostro ex San Francesco, dove di fatto si è creato un cielo di cuori, uno sfondo romantico per una foto ricordo, che rimarrà per tutto il mese di febbraio. A tutti gli innamorati che in qualsiasi forma esprimono il loro amore verso un essere umano, che sia il partner, un figlio, un genitore, un parente o un amico in questo giorno particolare e in ogni momento della vita, l’assessora e vicesindaca Chiara Spadoni augura di non smettere mai di volersi bene perché è il valore più grande da preservare.

Tutto il fine settimana del 14, 15 e 16 febbraio sarà allestito anche un suggestivo angolo del centro storico di Serra de’ Conti, appositamente per le celebrazioni di san Valentino. “Serra in love”, questo il titolo dell’iniziativa, è in piazza Gramsci con un cuore sfondo romantico per una panchina in cui immortalare il proprio amore. C’è anche un hashtag per condividere sui social la propria foto, #serrainlove, con sorprese per chi vorrà esternare i propri sentimenti alla comunità.