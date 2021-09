Festa di fine estate “Ciao DarVin” al Qubetti di Sabbia di Senigallia con DiscoveryMarche

SENIGALLIA – Una festa di fine estate nel segno del divertimento del format della popolare trasmissione tv “Ciao Darwin”, che per l’occasione diventerà “Ciao DarVin” grazie alla selezione di vini in degustazione by DiscoveryMarche. L’appuntamento di domenica 19 settembre già dalle ore 13 fino a sera, è al “Qubetti di Sabbia” su lungomare Dante Alighieri 7 di Senigallia. Una delle tappe del progetto regionale “Marche, dalla Vigna alla Tavola-Bianco, Rosso e Verdicchio” per la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo della nostra regione. Questo infatti è l’obiettivo del progetto fortemente sostenuto dalla Regione Marche-Assessorato alle Politiche Agricole, grazie all’intuizione dell’assessore Mirco Carloni. Attingendo ai fondi per la promozione in agricoltura, Carloni ha stanziato un milione e mezzo di euro per “Marche, dalla Vigna alla Tavola” in cui «turismo e convivialità sono unite in un progetto capace di dare risposte urgenti alle attività ristorative e ai produttori enologici, fortemente colpiti dalle restrizioni imposte dal contenimento della pandemia».

Vini, degustazioni, merenda a base di panino e porchetta ma soprattutto tanta musica e divertimento esplosivo per l’ultimo appuntamento al “Qubetti di sabbia”. Nel pomeriggio, in programma l’esibizione della live band “Sean Conero”, poi Lillo dj set accompagnerà verso la sfida tra due categorie che ben rappresentano la società contemporanea: loro, le “donne in carriera” contro i “vacanzieri”. Dress code lasciato alla fantasia e alla creatività degli avventori che vorranno cimentarsi nelle più disparate performance accomunate dalla parola d’ordine del divertimento.

In degustazione, i vini proposti da DiscoveryMarche: Spumante Brut Rosé “Special” dell’Azienda Lucchetti, “Flò” Marche Rosato di Vigna della Cava 2020, Pecorino “Onirocep” Pantaleone 2019, Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore doc 2018 “Vigneto di Tobia” della Cantina Col di Corte.

Tutti i prossimi eventi in calendario, su www.discoverymarche.it o alla pagina Facebook DiscoveryMarche. Per prenotazioni e info: 329 221 7687.