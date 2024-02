Festa per l’Associazione oncologica senigalliese, trent’anni di solidarietà e vicinanza a chi soffre

L'iniziativa al teatro La Fenice di Senigallia per il compleanno della realtà di volontariato che affianca i pazienti oncologici e le loro famiglie

SENIGALLIA – Ci saranno numerosi artisti, con i loro brani musicali, e tanti ospiti: tutti insieme per stringersi a una delle realtà più longeve del volontariato locale, l’Associazione Oncologica Senigalliese Valli Misa e Nevola ODV, meglio nota solo come Aos, che compie trent’anni.

Quello di venerdì 16 febbraio, alle ore 21, non sarà solo un concerto, ma una vera e propria serata evento, con musica e tante emozioni nel segno della solidarietà. Sul palco del teatro La Fenice di Senigallia saliranno nomi noti nel panorama musicale marchigiano e non solo: Stefano Spazzi, Corrado, Dario Pescosolido con Claudio Durpetti insieme a Giovanna Diamantini, oltre a Universound, Moliendo Cafè, Maredè, Marco Poeta e il gruppo dei BeatleSenigallia. La serata sarà condotta da Fabio Girolimetti e Ivano Magi Galluzzi, nome e volto noto della vita sociale e delle serate in musica di Senigallia a partire dagli anni Sessanta, mentre verrà aperta da Spazzi, cantautore anconetano legato a Senigallia e che negli States ha ottenuto vari riconsocimenti.

L’iniziativa “Insieme per l’Aos” – che gode del patrocinio del Comune di Senigallia – permetterà, oltre alla musica e allo spettacolo, di avvicinarsi alla realtà di volontariato che da anni si spende nelle valli Misa e Nevola. Una presenza che ruota attorno ai valori chiave della solidarietà e della gratuità per creare un contesto il più sereno e affettivo possibile per i malati oncologici, prendendosi cura anche delle necessità delle loro famiglie. Tra gli intervisti previsti vi saranno quelli delle autorità, della prof.ssa Rossana Berardi, del Direttore AST Ancona Giovanni Stroppa e di Valeria Pedroni, dottoressa del reparto di Oncoematologia del Presidio Pediatrico ‘Salesi’ di Ancona, con il quale AOS collabora da anni.