Festa dell’Albero 2021, le iniziative a Senigallia e Corinaldo

SENIGALLIA – Nelle scuole della spiaggia di velluto e nel borgo di Corinaldo si celebra la festa dell’albero, istituita dal Ministero dell’ambiente e ricordata ogni anno il 21 novembre. La prima iniziativa in termini di tempo sarà quella nell’entroterra, seguita lunedì e martedì da alcune piantumazioni a Senigallia.

Per la giornata di domenica 21 novembre, la Festa dell’Albero 2021, il Comune di Corinaldo in collaborazione con l’associazione Per Terra ha organizzato una passeggiata (ritrovo alle ore 8.45 in piazza Risorgimento) alla scoperta degli amici alberi presenti all’interno del centro storico gorettiano. Una modalità a metà strada tra innovazione e tradizione perché tramite l’app Per Terra sarà possibile, oltre alle informazioni ricevute dalla guida Gae, scoprire altre curiosità e persino sentire la voce degli alberi, tra botanica e mitologia.

A Senigallia, l’iniziativa si terrà invece nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 novembre. L’amministrazione comunale sarà presente nei vari istituti scolastici con l’obiettivo di piantumare una serie di nuove essenze arboree, coinvolgendo tutti i bambini delle classi prime delle scuole primarie del territorio. In occasione delle piantumazioni, saranno presenti con i bambini l’assessore all’ambiente Elena Campagnolo e il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Riccardo Pizzi: dai bambini delle classi aderenti riceveranno disegni ed elaborati preparati per l’occasione, in una sorta di scambio di doni in cui la tutela dell’ambiente e l’importanza del verde saranno al centro di una giornata di festa condivisa.