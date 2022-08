SENIGALLIA – La protezione civile regionale, ha emesso, in data 14 agosto, un messaggio di allerta meteo per criticità dovuta a temporali, dalle ore 12 alle ore 24 di lunedì 15 agosto. Per Ferragosto una perturbazione transiterà dalla Francia centrale verso la Svizzera e la Foresta Nera: durante questo percorso porterà degli acquazzoni anche sul Nord Italia, a tratti anche su Toscana, Umbria e nord Marche. Nelle Marche cielo poco o parzialmente nuvoloso in mattinata, con maggiori addensamenti nella seconda parte della giornata specie nel settore centro-settentrionale. Possibilità di locali rovesci o temporali nella seconda parte della giornata, in formazione nelle zone interne ed in successivo spostamento verso la costa. I fenomeni potranno risultare più probabili nel settore centro-settentrionale della regione. Venti moderati e temperature in aumento nei valori minimi. Mare poco mosso.